Közös nyilatkozatban áll ki több mint 100 cégvezető az LMBTQ emberek és a nyitottság mellett. Aláírásukkal együtt az egyik legfontosabb hazai üzleti magazinban jelent meg állásfoglalásuk. Az akciót a Nyitottak vagyunk kezdeményezés szervezte, hogy nyitottságra inspiráljon, és tegyen azért, hogy csak a tetteik és teljesítményük alapján ítéljék meg az embereket a munkahelyeken.

A Nyitottak vagyunk alapítói, a Prezi, az espell, és a Google mellett feltűnnek ismert világmárkák vezetői is, mint a Citi, BlackRock, CMS, Converse, Diageo, Eaton, Morgan Stanley, Nielsen, Sigma Technology.

A sok nagy cég mellett számos magyar vállalkozás is csatlakozott, informatikai cégek, kreatív ügynökségek, de van vidéki hotel, és építész valamint közösségi iroda is közöttük. Várhatóan összesen több mint kétezer kollégájukkal együtt fognak vonulni most szombaton. Az akcióhoz cégvezetőként egészen szombat reggelig lehet csatlakozni nyitottakvagyunk.hu-n.

“Cégvezetőként ott leszek a Budapest Pride-on. Az emberek olyan helyen szeretnének dolgozni, ahol biztosak lehetnek benne, hogy csak az számít, amit letesznek az asztalra, nem pedig a nemük, a származásuk, vagy hogy kit szeretnek. Vezetőként felelős és fontos lépés a Pride-on is képviselni ezt az értéket, jelenlegi és jövőbeli kollégáinkat. Ezért csatlakoztam én is a Nyitottak vagyunk kezdeményezéséhez, és biztatok ugyanerre más cégvezetőket is. A nyitott munkahely jó az ott dolgozóknak, a cégnek pedig versenyelőny, kulcs a jobb teljesítményhez, és a kollégák felvételéhez, megtartásához” – olvasható a cégvezetők közös nyilatkozata a Forbes magazin hasábjain.

Magyarországon ma már több mint ezer cég és szervezet vallja, hogy nemcsak helyes, hanem üzletileg is megéri, ha kollégáikat kizárólag a tetteik és a teljesítményük alapján értékelik. Nemzetközi kutatások is alátámasztják ennek jelentőségét, a BCG egy friss felmérése például arra mutatott rá, hogy egyértelmű a párhuzam a cégeken belüli sokszínűség és az innováció között, és

a sokszínű cégek általában üzletileg is eredményesebbek.

Ráadásul az ilyen szervezeteknél dolgozók jobban érzik magukat. Magyarországon például nyitott céget választana a 18 évnél idősebb diákok 83%-a. Az aláíró vezetők teljes névsora megtalálható a Nyitottak vagyunk honlapján.

