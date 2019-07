Ott is küzdeni kell a szúnyogok ellen, ahol korábban sosem jelentettek problémát

Több mint 100 ezer hektáron folytatódik ezen a héten a szúnyogirtás Magyarország 418 településén és négy budapesti kerületben - írja az MTI az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatására hivatkozva.

A következő időszakban Békés és Zala megyében, a Dunakanyarnál, Szekszárd környékén, a Dráva és az Ipoly mentén lesz intenzív gyérítés - közölte Dóka Imre, a katasztrófavédelem helyettes-szóvivője. Dóka ehhez azt is hozzátette: számos olyan - Pest, Fejér, Baranya és Somogy megyei - településen is csökkentik most a vérszívók számát, amelyeken korábban nem volt szükség beavatkozásra.

Az elmúlt hetekben a katasztrófavédelem tájékoztatása szerint minden eddiginél intenzívebb védekezés zajlott, és számos olyan területen volt irtás, ahol a korábbi években nem volt probléma a szúnyogokkal.

Budapesten és 396 településen, összesen 123 ezer hektáron léptek fel a szakemberek a vérszívók ellen. A Duna mentén további kezeléseket végeztek a Szigetközben, Dunaújváros, Baja és Mohács környékén. Folytatódott a gyérítés Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád és Hajdú-Bihar megyében, valamint a csornai régióban, Székesfehérváron, Sopronban és a környező településeken, illetve a Tisza-tónál és a Balatonnál.

Az irtási program indulása óta Dóka szerint 1343 településen irtották a szúnyogokat, eddig összesen 611 ezer hektárnyi területet kezeltek a szakemberek. A települések értesítést kapnak a kivitelezés pontos időpontjáról és módjáról, valamint a katasztrófavédelem honlapján is nyomon lehet követni, hogy mikor és hol lehet számítani szúnyogirtásra.