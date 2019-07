Egymilliót fizetett volna az álrendőrnek azért, hogy kihozassa a fiát az előzetesből

Befolyás vásárlásának bűntettével vádolja az ügyészség azt az apát, aki társai segítségével egymillió forintot fizetett volna egy magát magas rangú rendőrnek kiadó férfinak azért, hogy a fiát az előzetes letartóztatásból kiszabadítsa.

A vádirat lényege szerint egy nyíregyházi férfinak a fiát 2015 tavaszán a bíróság drogkereskedelem miatt előzetes letartóztatásba helyezte egy hónapra. Az apa megbeszélte a nászával, hogy hajlandók lennének egymillió forintot is fizetni, ha valaki elintézné, hogy az előzetes letartóztatást megszüntessék. Fel is vették a kapcsolatot két férfival, akiknek ismerőse volt a jelenleg szökésben lévő harmadik társuk. Ez utóbbi férfi azt állította magáról, hogy magas rangú rendőr, jó kapcsolatai vannak a Belügyminisztériumban, és el tudja azt intézni, hogy a letartóztatásban lévő fiút előbb Budapestre szállítsák, majd pár nap múlva megszüntessék a letartóztatását. Az ügyintézésért egymillió forintot kért a férfi, amit a fiú apja és a násza hajlandó is lett volna kifizetni.

A pénzt végül mégsem adták át neki, mert az apa és a násza gyanút fogtak, kételkedni kezdtek a magát rendőrnek kiadó férfi szavainak hitelességében. A fiú előzetes letartóztatását nem is szüntette meg sem az ügyészség, sem a bíróság, az ítélet meghozataláig letartóztatásban maradt.

Az ügyészség az apát és a nászát befolyás vásárlásának bűntettével, míg a nekik segítő két férfit befolyás üzérkedés bűntettével vádolja. Az álrendőrrel szemben az eljárást elkülönítették, vele szemben elfogatóparancsot adtak ki, mert ismeretlen helyen tartózkodik.