Jó hírek a szúnyogfrontról: a rovarrajok visszavonultak

Hetente több mint százezer hektáron zajlottak az elhárító harcok, az ellenséges rovarrajok csaknem 1200 településen szenvedtek jelentős veszteségeket, jelentette a katasztrófavédelem propaganda osztálya. A harcokban különösen kitüntette magát a 13. páncélos szúnyogkatasztrófa-elhárító hadosztály.

A légierő eddig több mint 700 ezer hektárnyi területen intézett vegyi támadást a rovarok ellen. Számos olyan területen is be kellett avatkozni, ahol az előző években nem okozott gondot az ellenség, egyes településeken többször is meg kellett ismételni a légi műveletet. A rovarhadtestet az egész arcvonalon sikerült visszaszorítani, egyes szúnyograjok ellenállását teljesen felmorzsolták.

A következő napokban a Szigetközben, Komárom, Baja, Mohács térségében, kilenc budapesti kerületben, valamint Szolnokon és a környező településeken, a Velencei-tónál és Baranya megyében lesznek támadó vállalkozások. Észak-Magyarországon és az Alföldön korábban még békés településeken vált szükségessé a beavatkozás.

Az Európai Unió területén belül előreláthatóan 2020-tól nem engedélyezik a kifejlett szúnyogok légi bombázását. A katasztrófavédelem elhárító egységei jelenleg 40 százalékban szárazföldön irtják az ellent. Ennek előnye az, hogy a műveletek napnyugta után zajlanak, akár éjszaka is lehet meg lehet szórni a vérszívókat, mindezt a szövetséges méhek veszélyeztetése nélkül.

A lárvagyérítésre jelenleg alkalmazható biológiai készítményt a jövőben is ki lehet majd juttatni repülőről. A katasztrófavédelem célja, hogy növelje a biológiai módszerrel kezelhető területek nagyságát, ezzel is csökkentve a szúnyogok utánpótlását.

A kifejlett szúnyogok elleni kémiai permetezéshez használt hatóanyagot rendkívül alacsony dózisban alkalmazzák, mindössze 0,6-1 grammot juttatnak ki hektáronként, tizedét a mezőgazdaságban alkalmazott mennyiségnek. Ennek köszönhetően csak az érzékenyebb repülő rovarokra van hatással, a rovarevő madarak nem maradnak táplálék nélkül a szúnyogirtást követően. Ilyen minimális mennyiségben alkalmazott irtószer emberekre, háziállatokra és növényekre nem jelent kockázatot.

A települések egyedi értesítést kapnak a légi támadások pontos időpontjáról és módjáról, amit ezen a linken is nyomon lehet követni.