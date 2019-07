Nagyszabású építkezés folyik az Orbán-majorságban

Hadházy Ákos független képviselő két éve, majd néhány napja is berepült az Orbán család alcsútdobozi birtoka fölé, és most a Facebookon írta meg, mit, pontosabban milyen változásokat látott. Az országútról szinte láthatatlan majorság régen Habsburg József nádoré volt, most papíron a miniszterelnök apjáé. Igaz, néhány éve kiderült, hogy azt valójában Orbánék használják, de Mészáros Lőrinc fizet érte. Merthogy a majorságot 2011-ben Mészáros tíz évre kibérelte. „Ez egy színlelt szerződés volt, hiszen a birtokot minden jel szerint az O. család használta. M. ennek ellenére évi 15 milliót fizetett a miniszterelnök családjának – a semmiért” – jegyzi meg Hadházy.

Fotó: Hadházy Ákos / Facebook Hadházy Ákos: Valami hihetetlenül nagy építkezés zajlik Orbánék alcsútdobozi birtokán

Hadházy szerint (aki egyébként fotókat is közzétett) a legfeltűnőbb, hogy új épület készül, szerinte jól látszik a mélyen a földbe ásott alap a már korábban felújított egykori cselédszállás és az istálló között. Ezenkívül a második egykori cselédszállást is teljesen átépítik, a tetőt leszedték, újraépítik. „Elegáns megoldással az emeleti szobák egy óriási központi hallt fognak körülvenni” – írja.

„Ami még változás fentről látható, az egy nagy, szépen gondozott »konyhakert«. Két éve még csak egy kis fóliasátor mutatta, hogy az Orbán család valamely tagja szeret kertészkedni" – így Hadházy kommentárja.

A képviselő a végén megjegyezte, hogy a nyilvános cégadatokból amúgy látszik: Mészáros Lőrinc idén előre kifizette a hátralevő bérleti díjat és „távozott” – persze valójában eddig sem volt ott. Mindenesetre időközben megvette az Orbán-uradalom szomszédjában fekvő golfklubot és a hozzá tartozó kastélyt.