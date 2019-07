Ma este 8-kor derül ki, kit vettek fel egyetemre

Szerdán este 8 órakor hirdetik ki a felvételi ponthatárokat az egyetemek szeptemberben induló szakjaira. Ekkor dől el, kit jut be az idei 112 034 felvételiző közül egyetemre.

A szakok felvételi ponthatárok este nyolckor válnak nyilvánossá a Felvi.hu-n. Idén is tartanak hivatalos ponthatárváró bulikat Budapesten, Békéscsabán, Egerben, Pécsett, Salgótarjánban és Szegeden, ahol a diákok kivetítőkön is láthatják a szakok ponthatárait. A felvételizők sms-ben is értesítést kapnak arról, hogy elért pontszámukkal a választott egyetemek és szakok közül melyikre juthatnak be.

A felvételin maximálisan 500 pontot lehet elérni: 200 pontot lehet szerezni a középiskolai teljesítmény és az érettségi eredménye alapján, 200 pontot a szakon meghatározott két tantárgy érettségijének eredményéből, és maximum 100 többletpont jár a nyelvvizsgáért, tanulmányi versenyen elért eredményért vagy az emelt szintű érettségiért.

Idén erre az öt szakra jelentkeztek a legtöbben:

gazdálkodási és menedzsment: 10 348 jelentkező

kereskedelem és marketing: 7426 jelentkező

mérnökinformatikus: 6500 jelentkező

ápolás és betegellátás: 5619 jelentkező

turizmus-vendéglátás: 5582 jelentkező

Idén is összesen 41 olyan szak van, amelyen csak bizonyos pontszám elérése felett lehet tandíjmentes (állami ösztöndíjas) helyre bekerülni, a többieknek fizetniük kell tanulmányaikért. Ilyenek a a népszerű gazdasági képzések, a kommunikáció és médiatudomány, az általános orvosi, a fogorvosi, a jogi képzések, de számos bölcsészeti képzés is szerepel itt, köztük a magyar, a történelem vagy a pszichológia. Ezeken a szakokon előre meghirdették azt a minimum pontszámot, amellyel elvileg be lehet kerülni a tandíjmentes helyekre, de ha ezekre a szakokra sokan és jó eredménnyel jelentkeznek, a bejutási ponthatárok felfelé módosulhatnak.

A legfontosabb szakok ponthatárait és ezzel kapcsolatos elemzésünket este 8-tól az Indexen is olvashatja majd.