Egy 75 éves férfi akarta lelőni vadászpuskával a volt élettársát Kecskeméten

A gyanúsított és élettársa néhány hónappal ezelőtt összevesztek, és külön költöztek, de a férfi ebbe nem törődött bele, írja a rendőrség arról a 75 éves férfiról, aki szerdán a kecskeméti Deák Ferenc téri Alföld Áruházban lőfegyverrel fenyegette volt barátnőjét.

A police.hu szerint a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság emberölés bűntett kísérlete miatt nyomozást rendelt el egy helyi lakossal szemben, aki az egyik megyeszékhelyi üzletben lövést adott le. A férfi előzőleg otthonában magához vette engedéllyel tartott – ám szabálytalanul átalakított, információink szerint lefűrészelt csövű – sörétes lőfegyverét.

A boltban a fegyvert a nőre fogta, az asszony azonban a pult mögé bújva egy gázsprayvel próbálta a volt élettársát ártalmatlanná tenni, aki dulakodni kezdett egy éppen az üzletben tartózkodó férfival. Eközben a fegyver elsült, de szerencsére a lövéstől senki nem sérült meg, így a biztonsági őr közbe tudott lépni a nő védelmében.

Fotó: Police.hu

A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Vizsgálati Osztályának nyomozói a kecskeméti férfit kihallgatását követően őrizetbe vették, és előterjesztést tesznek letartóztatásának indítványozására.

Már szerdán is megírtuk, a baon.hu információi szerint a férfi ki akarta végezni a nőt. Mint egy szemtanú a portálnak elmondta, a férfi 22 éven át az élettársa volt a boltban dolgozó nőnek, azonban a nő három héttel ezelőtt szakított vele. A szemtanúk szerint

a férfi már a kapcsolatuk során is többször agresszív volt, akadt olyan is, hogy testileg bántalmazta.

Állítólag a férfi az elmúlt három hétben többször is életveszélyesen megfenyegette a nőt, vélhetően nem tudta feldolgozni, hogy a nő szakított vele. Helyszíni információik szerint a nő emiatt testőrt is fogadott maga mellé, ő lehet a hírekben biztonsági őrként közbelépő férfi. Az RTL Klub Híradója szerint a gyanúsított még hétfőn is személyesen fenyegette meg a nőt, aki ugyanakkor nem akart nyilatkozni.

Fotó: Police.hu

A Bács-Kiskun megyei nyomozók ugyanakkor őrizetbe vették az emberölés bűntett kísérletével gyanúsítható 75 éves kecskeméti férfit.