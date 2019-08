160 ezer dollárért szervezi egy cég az Orbán-kormány amerikai sajtómegjelenéseit

Újabb lobbiszerződést kötött, ezúttal 160 ezer dolláros, mintegy 46,8 millió forintos, hat hónapra szóló megbízást adott május elsején a Policy Impact Strategic Communications nevű lobbicégnek a magyar kormány, írja a Népszava. A szerződés szerint a tengerentúli vállalkozás tanácsokat ad a washingtoni magyar nagykövetségnek például arról, miként lehet javítani a két ország kapcsolatait.

A kontraktusban ugyanakkor az is szerepel, hogy a cégnek kell koordinálnia a a kormányzati ügyeket, médiamegjelenéseket is.

A lap azt írja, hogy ez a vállalkozás szervezte Szijjártó Péter külügyminiszter februári szereplését a Donald Trump kedvenc csatornájaként számon tartott a Fox News-on.

A cikk szerint a Policy Impact-tel korábban is dolgozott a kormány: 2018 november 1. és 2019 január 18. között 50 ezer dolláros szerződést kötöttek azért, hogy a cég lobbizzon a magyar kabinet érdekeiért a szenátusban.

Akkoriban a Policy Impacton kívül a Barnes&Thornburg és a Munk Policy&Law-val is szerződést kötött a kormány. Thornburg feladata az volt, hogy javítson a magyar kormány megítélésén a Fehér Házban. A Munk Policy pedig azon dolgozott, hogy javuljon Orbánék imázsa az amerikai külügyminisztériumban.

Az idén tavasszal sem csak egy lobbicéggel szerződött a kormány. A Policy Impact mellett – 2018 május 8-án – hat hónapra szóló, 100 ezer dollár, vagyis közel 30 millió forint értékű szerződést kötött a magyar kormány a Greenberg Traurig nevű floridai ügyvédi irodával. A megállapodás alapján további négy lobbistával erősítették meg Orbánék „kijáró különítményét.”

A Greenberg Traurig egy alvállalkozót, a Triconsultants nevű céget is bevont az együttműködésbe május 13-án, havi 3500 dollárért. Érdekes lehet, hogy ugyanezek a lobbisták Magyarországgal párhuzamosan egyebek mellett Kazahsztánnak, továbbá néhányan Törökországnak is dolgoznak. Korábban ennél a cégnél dolgozott Trump ügyvédje, tanácsadója, New York korábbi polgármestere Rudy Giuliani is. A Greenberg Traurig ügyvédi irodát is vizsgálták az amerikai választásba történő orosz beavatkozás miatti nyomozás során, állítja a lap.

A Népszava emlékeztet,

az amerikai törvények szerint minden lobbistának, aki külföldi kormány vagy cég megbízásából dolgozik, regisztrálnia kell az amerikai igazságügyi minisztériumnál, a szerződés részletei pedig nyilvánosak a tárca honlapján.

Ezekből a nemrégiben közzétett dokumentumokból az is kiderül, hogy az Orbán-kormánynak dolgozó lobbisták számos fontos találkozót szerveztek magyar tisztviselőknek az amerikai külügyben. Például Magyar Levente novemberi és decemberi egyeztetését Brian Hook külügyminiszteri főtanácsadóval a Munk Policy hozta tető alá.