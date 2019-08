Fia barcelonai műtétje volt élete nyaralása

A fogyatékos gyereket nevelő szülők is élménydús nyarat szeretnének biztosítani családjuknak, de ez jóval több tervezést és erőfeszítést igényel, mint más családokban. Az Abcúgnak négy, különböző mértékben sérült gyereket egyedül nevelő szülő mesélt a nyaralás tapasztalatairól. Akik rendszeresen eljutnak belföldi vagy külföldi nyaralásokra, azoknak a szálláskeresés és a kísérő-segítő megtalálása okozza a legnagyobb fejtörést, mások ilyen nehézségek ellenére is mennének, de anyagi okokból nem tudnak. Nekik jelentenek ugyan némi segítséget az Erzsébet-program fogyatékos emberek számára is elérhető kedvezményes üdülései, de ezeket sem lehet minden évben igénybe venni. Az Abcúg riportja.