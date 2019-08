Felhőszakadás lesz szerdán, de hőség is

A zivatar, a felhőszakadás és a hőség veszélye miatt is figyelmeztetést adott ki több megyére és a fővárosra szerdára az Országos Meteorológiai Szolgálat.

A zivatarveszély miatt Budapestre, Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést. Emellett a fővárosban, Pest, Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom megyében a felhőszakadás miatt is figyelmeztetnek.

Kedd éjszaka a középső, északkeleti területeken további zivatarok alakulhatnak ki, egy-egy helyen lokálisan jelentős mennyiségű csapadék vagy felhőszakadás, szélerősödéssel, jégesővel.

Szerdán elsősorban az ország északi részén alakulhatnak ki zivatarok. A délutáni óráktól egy-egy heves zivatar is előfordulhat, 90 kilométer per óra feletti szélrohammal, nagy méretű jéggel. Egy-egy heves zivatarnak az északi határ közelében a késő esti órákban is van esélye.

Mindeközben tovább erősödik a nappali felmelegedés, a napi középhőmérséklet szerdán az északkeleti megyék kivételével 25-27 fok közé emelkedik. Az előrejelzés szerint a legalacsonyabb hőmérséklet 14-20, a legmagasabb hőmérséklet 29-35 fok között alakul.

A hőség miatt Budapestre, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Fejér, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy, Tolna, Veszprém és Zala megyére adtak ki szintén elsőfokú figyelmeztetést. (MTI)