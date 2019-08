Annyi a penész a tantermekben, hogy az káros az egészségre

A szülők kezdtek pénzt gyűjteni több tanterem felújítására egy etyeki iskolában, mert az egyik épületben olyan sok a penész, hogy az már káros az egészségre. A gyűjtés múlt heti indítása után a napokban egyeztetett a fenntartó tankerület, az önkormányzat, az iskola és a szülők.

Az RTL Híradója járt az általános iskolánál, aminek az udvarában áll egy régi iskolaépület, az egykori pártiroda. A romos épületben négy tanterem van, amikben 2.-os és 3.-os alsósok tanulnak.

Csakhogy a szülők által mutatott képek szerint málló vakolat, repedések, beázások, és a linóleum alatt vastagon álló penész mellett.

A szülők szerint korábban ők végeztek valamennyi felújítást a tantermekben. Azonban azt vették észre, hogy az asztmás és az allergiás gyerekek egyre többször betegek. Az önkormányzat a nyár elején záruló tanév végén a szülők kérésére méréseket rendelt: ezek megerősítették, hogy a termekben az egészségre káros mennyiségű penész van.

A szülők gyűjtésbe kezdtek, eddig pedig már majdnem 500 ezer forint jött össze, amiből maguk kezdtek a felújításba. A polgármester azt ígérte, hogy az önkormányzat ugyanakkora összeget ad hozzá a penészmentesítéshez, amennyit a szülők összegyűjtöttek, hogy ezzel ideiglenesen kezelhessék a helyzetet.

Nyilatkozott az igazgató is, aki elmondta, hogy a fenntartó tankerülettől kedden felmérték a helyzetet, és légtisztítókat ígértek a termekbe. A szülők által jóváhagyott eszközök beszerzésére elküldték az árajánlatot a tankerületnek.

A polgármester az RTL Híradónak arról is beszélt, hogy az érintett régi épületet már 2007-ben bontásra ítélte az önkormányzat. Az államnak beadtak egy kétmilliárdos igényt egy új iskolára, és vettek telket is. Amíg azonban az nem tud megépülni, addig is azt ígérik, hogy minden évben két tantermet felújítanak saját pénzből az iskolában.