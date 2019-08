Nagy erőkkel készülnek a tűzoltók a tűzijátékra

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közlése szerint országszerte több száz rendezvényt és tűzijátékot biztosítanak. A tűzoltók nemcsak a rendezvények előzetes tervét, hanem a tűzijátékok telepítését, a biztonsági távolság betartását, az oltóvízforrások helyét, és a menekülési útvonalakat is ellenőrzik.

A budapesti ünnepségen biztosítják az uszályok, a Lánchíd és környéke, valamint a pesti és a budai rakpart környékének biztonságát. A több ezer tűzijáték biztonságos felhasználását a helyszínen összesen 55 tűzoltó biztosítja 16 járművel. A Duna érintett szakaszán három rohamcsónak, a Szent Flórián tűzoltóhajó és tűzoltóbúvárok állnak majd készenlétben.

A katasztrófavédelem részt vesz a légi és vízi parádé, valamint a Szent Jobb körmenet biztosításában is. Lesznek tűzoltók az Erzsébet hídnál, a Lánchíd mindkét hídfője alatt, a Batthyány téren, a Clark Ádám téren és az Országháznál is. A cél, hogy baj esetén a tűzoltók késlekedés nélkül be tudjanak avatkozni.

Mint írják, kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén az operatív törzs leállíthatja a rendezvényt.

Veszély esetén kövessék a hangszórón keresztül érkező utasításokat, vagy a hatóságok és a biztonsági személyzet utasításait. A nagy tömegben figyeljenek egymásra!

Mint szerdán megírtuk, idén délebbre költöztették az este 9 órakor kezdődő augusztus 20-i tűzijátékot.