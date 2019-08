Most inkább ne induljon el a Balatonra, hatalmas dugó van az M7-esen

A velencei leágazó után egy motoros ütközött egy Opel Corsával az M7-es Balaton felé vezető oldalán - tudtuk meg helyszínen lévő kollégánktól péntek este hat óra körül.

A mentők, rendőrök megérkeztek, a motorost a mentőben ápolják. A teljes pályát lezárták a Balaton felé. A fotók magukért beszélnek, hogy mi lehet most ott, amúgy is most indult el mindenki hosszú hétvégézni.

A Goolge Maps 7 órakor 12 kilométeres dugót jelzett ezen a szakaszon.

A rendőrség azt írja, Sukoró térségében történt a baleset, a helyszínelés és a műszaki mentés ideje alatt egy sávon haladt a forgalom.

A forgalomkorlátozást este hét után feloldották, de a torlódás még nem szűnt meg.