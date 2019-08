Állati tetemek rohadnak a XV. kerületben

Hihetetlen bűzre, legyekre, és szétszórt csontokra panaszkodnak az RTL Híradójában a XV. kerület lakosai. Azt mondják, hogy nagyjából két naponta szórnak szét az egyik erdős részen újabb állati maradványokat. A lakók szerint már több hatóságot is értesítettek a problémával kapcsolatban, de eddig senki nem tudott segíteni.

A terület a MÁV tulajdonában van, akik tudnak a problémáról, többször el is szállították onnan a csontokat, és járőröket is szerveztek, akik tetten is érték a szemetelőket. Az ügyben feljelentést is tettek, de ennek ellenére újra és újra tesznek ki állati maradványokat a területen.