17 fokos hőmérséklet-különbség van az ország két széle között

Az ország nyugati és keleti része között 17 Celsius-fokos hőmérséklet-különbség alakult ki – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat szerdán a Facebook-oldalán.

A bejegyzés szerint már napok óta az ország közelében veszteglő hidegfront megérkezett, és északnyugat felől egyre nagyobb területet hódít meg erős, viharos szél kíséretében, emiatt a Dunántúlon már többnyire 30 fok alatt alakulnak a csúcsértékek, az Alpokalja környezetében pedig alig emelkedik 20 fok fölé a hőmérséklet. Ezzel szemben keleten maradt a hőség, a Biharban, Körösszakálon 37 fok is volt.

A hőség miatt másodfokú figyelmeztetés van érvényben Békés és Csongrád megyében, elsőfokú pedig Bács-Kiskun, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.

Zivatarveszély miatt Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyére adtak ki másodfokú figyelmeztetést; Budapesten, Pest, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Vas, Veszprém és Zala megyében pedig elsőfokú a figyelmeztetés.

Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyében felhőszakadásra is figyelmeztetnek.

Az előrejelzés szerint csütörtökön főként északnyugaton, északon fordulhatnak elő felhős időszakok, ott kisebb eső, záporeső, északkeleten zivatar is kialakulhat. A szél a Dunántúlon fokozatosan mérséklődik, míg az északkeleti megyékben még továbbra is számítani kell erős, a Zemplén térségében akár viharos széllökésekre. Elsősorban a Heves-Borsodi-dombság, Bükk, Mátra, Nógrád térségében esetleg intenzív zivatarok is kialakulhatnak felhőszakadással (20-50 mm), nagyobb méretű jéggel és 70-80 km/h-t meghaladó széllel.

A hőmérséklet hajnalban 14 és 20 fok között valószínű. Délután már inkább csak a délkeleti határvidéken alakulhat ki zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 33 fok között alakul.