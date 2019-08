Nem engedtek be két osztrák politikust a páneurópai piknik megemlékezésére

Hiába volt érvényes meghívója Burgenland kormányzójának és Eisenstandt-Kismarton polgármesterének a páneurópai piknik 30. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésre, a rendőrség nem engedte be őket a soproni evangélikus templomba, ahol jelen volt Angela Merkel és Orbán Viktor is. Az esetről az osztrák BVZ nevű lap a kommunista idők önkényeskedését emlegetve számolt be a 444 szerint, a portál ezután megkérdezte a Terrorelhárító Központot, hogy mi történt.

Válaszában a TEK elismerte, hogy Hans Peter Doskozil, Burgenland tartományi főnöke és Thomas Steiner, Eisenstadt polgármestere érvényes meghívóval rendelkeztek, el is küldték nekik előzetesen a bejutással kapcsolatos technikai információkat, azonban "a két vendég a zárást követően fél órával és nem a kijelölt helyen próbálták megközelíteni a rendezvényt".

Bár a TEK szerint az útvonalat biztosító rendőrök szabályszerűen jártak el, amikor megakadályozták a két vendég belépését a lezárt területre, hozzátették, meg szoktak oldani hasonló eseteket. Most azonban "a vendégek késői belépési szándéka nem jutott el a vezetési pontra, problémájukról az érkezés idejében sem a Terrorelhárítási Központnál, sem a biztosításban részt vevő rendőri egységeknél nem keletkezett információ", ezért a TEK igyekszik tisztázni a helyzetet.