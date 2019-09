Lázár János nem békül Márki-Zayjal, még kezet se fog

Lázár János feljelentést tett Márki-Zay Péter ellen rágalmazás miatt, és amikor csütörtökön találkoztak a bíróságon, nem fogadta hódmezővásárhelyi politikai ellenfele kézfogását.

Lázár János fideszes politikus azután jelentette fel Márki-Zay Pétert, az ellenzéki összefogás egyik kulcsemberét, hogy ő a Facebookon egy videóban azt mondta, Lázár János miatt ment tönkre egy helyi vállalkozás, a K'Art. Lázár szerint Márki-Zay ezzel gyakorlatilag korrupcióval vádolta őt, ezért tett feljelentést.

A békéltető tárgyalások nem vezettek eredményre, számolt be erről a Facebook-oldalán Márki-Zay Péter, és ahogy a fenti videóban is látszik, a felperes Lázár még a kézfogást is elutasította.