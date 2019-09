Érdemes kihasználni a pillanatnyi enyhülést, éjjel máris zivatarokkal, jégesővel tér vissza az ősz

Vasárnap egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet, több-kevesebb napsütés is várható. Napközben legfeljebb egy-egy zápor, zivatar alakulhat ki, írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 28 fok között alakul, a keleti határvidéken lesz a legmelegebb, nyugaton a hűvösebb. Késő estére 15 és 21 fok közé hűl le a levegő.

Az előrejelzés szerint azonban estétől újra megnövekszik a felhőzet, és több hullámban kell záporra, zivatarra számítani, helyenként felhőszakadás is lehet. Hétfő délután nyugat felől határozott felhőzet-csökkenés veszi kezdetét, ezzel együtt a csapadék súlypontja is a keleti országrészre helyeződik át. Ott csak estefelé csökken a felhőzet, és áll el az eső. A délies szél hétfőn nyugatira, északnyugatira fordul, időnként megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 20 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn általában 17 és 25 fok között valószínű, de a keleti határvidéken 26, 29 fok is lehet.

Azt is írták, hogy a vasárnap napközben, illetve éjszakai zivatarokhoz nagyobb csapadék (10-20 mm) társulhat, de

néhol jégeső és erős, viharos (50-70 km/h) széllökések is lehetnek.

Hétfőn a zivatarokat már nagyobb eséllyel kísérheti felhőszakadás (20-30, főleg az Északi-középhegységben lokálisan akár ezt meghaladó mennyiség), valamint jellemzőbbek lehetnek a viharos (70-90 km/h) lökések is.