A diákok ételébe hullik a vakolat a kecskeméti iskolában

A Zrínyi már évtizedek óta Kecskemét egyik legjobb általános iskolája. Az Indexnek egy név nélkül nyilatkozó szülő elmesélte, hogy azért íratta a gyermekét ebbe az intézménybe, mert ő is ide járt régen, és az oktatás színvonala azóta sem romlott, továbbra is könnyen tovább tudnak tanulni az ide járó diákok, és a versenyeredmények is azt igazolják, hogy jó munkát végeznek a Zrínyiben dolgozó tanítók.

Van azonban egy régóta fennálló probléma, ami egyre nagyobb indulatokat generál a szülők és az oktatók körében is, az iskola épületének kiábrándítóan rossz állapota miatt ugyanis egyre többen fontolgatják, hogy kiveszik gyermeküket az intézményből – hangsúlyozta forrásunk.

Hosszú évek óta áldatlan állapotok uralkodnak, 2011-ben például konkrétan egy kisgyermekre hullott a vakolat, a szaruhártyája meg is sérült. Nyilván azóta a szülők nem viselik jól, hogy

mindennap úgy kell elengedniük reggel a gyereküket, hogy attól rettegnek: valami nagyobb baj fog történni.

Az étkező plafonjáról is hullik a vakolat, forrásaink szerint előfordult, hogy a gyerekek ebédjébe is belepottyant. A szülők egyébként nem tudnak ölbe tett kézzel várni, az elmúlt években háromszor is ők maguk álltak neki leverni a vakolatot, hogy megelőzzék a bajt - mondta egyik forrásunk, aki arról is beszélt, hogy tavalyelőtt két hétig nem volt fűtés az iskolában, a rendszer elavult, régiek a csövek és a radiátorok is. A szülők vittek be plédeket és hősugárzókat, hogy meg ne fázzanak a gyerekek, ennek ellenére volt olyan kisdiák, aki megbetegedett a hideg miatt. Egyébként sok gyerek addig nem is ment iskolába, amíg meg nem javították a fűtést.

A szülők hárították el a dugulást

Az elmondások szerint a WC-k és a mosdók borzalmas állapotban vannak, folyamatosan eldugulnak. Emiatt a szülői munkaközösségnek duguláselhárítóként is helyt kellett állnia, hiszen más nem csinálta meg helyettük.

Pumpát és vegyszert ragadtak, nekiestek a toalettnek, és megoldották a problémát, persze csak ideiglenesen, azóta sem szuperál kielégítően a rendszer.

A régi vízvezetékek ugyanis már nem látják el azt a funkciót, amit kellene. Volt olyan, hogy két-három napig nem volt víz az iskolában. A régi fa nyílászárók elkorhadtak, rosszul zárnak, és az üvegek sem állnak benne túl szilárdan, van olyan ablak, ahol hiányzik az üveg, máshol meg furnérlappal van pótolva. Az udvar közepén egy felsővezeték is leszakadt. A lépcsők is balesetveszélyesek, a kopás miatt ugyanis nagyon csúsznak. Az osztálytermeket a szülők próbálják rendben tartani, parkettát csiszolnak, lakkoznak, ablakokat mázolnak, glettelnek, függönyt mosnak, dekorálnak.

Fotó: Olvasói fotó / Index

Az áldatlan állapotok összekovácsolták a szülőket, akiknek a tantestülettel és az intézményvezetőkkel jó a viszonyuk. A tanárok egyetértenek a szülőkkel, és támogatják őket törekvéseikben. Ők mindent megtesznek – mondta forrásunk, aki hozzátette: még az önkormányzatnál sincs gond, a tankerület viszont nem kezeli jól az ügyet, furcsa válaszokkal próbálják elsimítani a dolgokat. Például amikor a szülők arról érdeklődnek, hogy miért nincs elég pénz az épület üzemeltetésére, akkor – nem egészen a kérdésre reagálva – azt válaszolták, hogy egy felújításra sok pénz kellene.

Az áldatlan állapotok miatt a szülők közül többen elgondolkodtak már azon, hogy másik iskolába viszik gyermeküket,

vagy a még óvodás korúakat nem ebbe az intézménybe íratják majd.

Nincs balesetveszély, de elkerítve marad a homlokzat előtti rész

Forrásaink szerint karbantartás ugyan van az iskolában, időnként toldoznak-foldoznak, de sokkal komolyabb, átfogó felújításra lenne szükség. A szülőket felháborította, hogy a témában tartott, első szülői munkaközösség ülésen nem jelent meg senki az önkormányzattól és a tankerülettől. A második alkalommal egyébként a szülők ígéretet kaptak a tankerülettől arra, hogy szakhatósági vizsgálatokat csinálnak majd, felmérik, hogy mennyire veszélyes az iskola épületének állapota.

Három nappal ezután pedig már meg is jelent a szakértői vélemény arról, hogy az iskola nem balesetveszélyes.

A vizsgálat eredményét közlő tankerületi levél tanúsága szerint azonban a felmérés főként az épület homlokzatának állapotára vonatkozott, holott az épületnek nem csak ezen a részén vannak gondok. És érthetetlen az is, hogy ha nem balesetveszélyes a homlokzat, akkor miért maradt szalaggal elkerítve az épület előtti járda.

Az iskolák fenntartása egyébként 2013-tól, működtetésük pedig 2017-től nem önkormányzati hatáskör. Az iskolák épülete – így a Zrínyié is – ugyan a város tulajdonában maradt, de a vagyonkezelői jog a tankerülethez került. Egyébként az épület energetikai korszerűsítésére már rendelkezésre állnak források, de legközelebb csak jövőre indulhatnak meg a munkálatok. Persze ez a beruházás nem terjed majd ki az épület egyéb hiányosságainak rendbetételére. Helyi értesülések szerint a város vezetése egyébként jelezte már a minisztérium felé, hogy célszerű volna, ha az önkormányzat épületenergetikai beruházásával párhuzamosan megvalósulhatna a teljes rekonstrukció is, kérték, hogy ehhez biztosítsák a hiányzó összeget a tankerület számára.

Az Index megkereste a Kecskeméti Tankerületi Központot, arról érdeklődtünk, hogy egyáltalán szükségesnek gondolják-e az iskola teljes körű felújítását, valamint kíváncsiak voltunk arra is, hogy a nemrég elkészült szakvéleményt ki készítette, illetve ha nem balesetveszélyes az épület állapota, akkor miért maradt elkerítve az épület homlokzata előtti rész. Kérdéseinkre a következő választ kaptuk:

A híresztelésekkel ellentétben biztonságos a Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola, a balesetveszélyes részeket a Kecskeméti Tankerületi Központ lekerítette, és elkezdte a helyreállítási munkálatokat is. Az épület érvényben lévő tűz-, villám- és érintésvédelmi felülvizsgálatát 2019. szeptember 1-jén újból elvégeztettük. A felülvizsgálat eredménye alapján közvetlen balesetveszélyt okozó hiba nem áll fenn. (...) A fellazult vakolat és a korrodált elemek bontása megtörtént, a tankerületi központ jelenleg a helyreállításhoz szükséges előkészületeket végzi, hogy minél hamarabb elkezdődhessen a kivitelezői munka. (...) Terveink szerint a homlokzat helyreállítása október végéig elkészül.

Borítókép: Olvasói fotó