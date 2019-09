Még egy britet őrizetbe vettek a mentőautók megrongálása miatt

A rendőrség tájékoztatása szerint még egy brit állampolgárt azonosítottak és vettek őrizetbe az Országos Mentőszolgálat mentőautóinak hétvégi megrongálása miatt. Hétfőn először egy 20 éves brit férfit fogtak el, aki egy Markó utcában járó 14 fős társaság egyik tagjaként követte el a rongálást úgy, hogy az autók tetején végigsétált.

Ezzel egyidőben a társaság további 8 tagját is előállították a rendőrök, akiket szintén kihallgattak. A nyomozócsoport azt is megállapította, hogy a társaság egy másik tagja is részt vett a rongálásban, így az elfogott férfi társát, egy szintén 20 éves brit állampolgárt is gyanúsítottként hallgatták ki és őrizetbe vették.