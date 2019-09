Hatalmas füsttel égett egy magasház Angyalföldön

Nagy füsttel égett valami Budapesten, a 13. kerületben. Több olvasói fotón az látszik, hogy egy épület teteje kapott lángra a Róbert Károly körút déli oldalán, a Gidófalvy utcában.

Helyszínen lévő munkatársunk szerint a tüzet öt óra előtt néhány perccel eloltották.

Információink szerint a Cordia egy beruházásában, a Young City projektben folyó építkezésnél keletkezett a tűz. A cégnél egyelőre annyit mondtak, hogy hozzájuk eddig nem érkezett bejelentés, ők azt hallották, hogy egy raktár ég.

A cég nem sokkal később írásban arról tájékoztatta lapunkat, hogy a „Young City második ütem D épületének felső szintjén a szigetelés az alvállalkozó szigetelési munkálatai közben kigyulladt.” A tűz nem terjedt tovább, közölte a cég, hozzátéve: mindenben együttműködnek a hatóságokkal.

Egy olvasói fotón az látszik, hogy a tűz kezdetén az egyik füstbe burkolózó daru végében kinn áll egy ember. Helyszínen lévő kollégánknak az építkezésen dolgozó munkások azt mondták, a darun ragadt személy a saját lábán le tudott jönni.

Az OKF a honlapján ennyit közölt:

Tűz keletkezett egy emeletes ház tetőterében a főváros XIII. kerületében, a Gidófalvy Lajos utcában.

Nagy erőkkel vonultak a helyszínre a fővárosi hivatásos tűzoltók, akik a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett megkezdték a lángok oltását.”

Kolozsi Péter, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője is azt nyilatkozta az MTI-nek, hogy kigyulladt egy magas ház tetőszerkezete. A tűzoltók több vízsugárral több oldalról kezdték meg a tűz oltását, tizenhárom autóval vonultak ki a helyszínre.

Végül nem sokkal öt után négy vízsugárral eloltották a tüzet. A Katasztrófavédelem honlapján azt írja, "egy körülbelül ezer négyzetméter alapterületű tető szigetelése égett teljes terjedelmében, egy építés alatt álló, lakatlan épületben. A helyszínen az egységek tizenegy darab gázpalackot találtak, hűtésük folyamatban van. Az oltást a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. Jelenleg utómunkálatokat végeznek". Az Indexnek pedig telefonon azt mondták, személyi sérülés nem történt.

Olvasóink fotóinak tanúsága szerint a tűzeset hatalmas, sűrűn gomolygó füstje Budapest egész területén látható volt. Sőt, egy olvasónk később arról számolt be – és ezt fotó is megerősítette -, hogy a füstfelhőt az M0-son is látni lehet.

