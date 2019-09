A Fidesz nagyon vezet a megyékben

Alig mozdulnak a pártpreferenciák, az önkormányzati választás kampánya nem térítette el a szavazókat korábbi pártjaiktól. A Fidesz látszik kivételnek, a kormánypárt némileg még tovább erősödött – derül ki a ZRI Závecz Research Intézet szeptember első felében, az ország felnőtt lakossága körében végzett 1000 fős közvélemény-kutatásából.

A pártok támogatottsága a teljes lakosság körében:

Fidesz : júliusban 32, augusztusban 34 százalék támogatta, most szeptemberben 35 százalék.

: júliusban 32, augusztusban 34 százalék támogatta, most szeptemberben 35 százalék. Demokratikus Koalíció (DK) : változatlanul 9 százalékon áll.

: változatlanul 9 százalékon áll. Jobbik : az előző hónapban 7 százalékot ért el, most 6 százalékos.

: az előző hónapban 7 százalékot ért el, most 6 százalékos. MSZP : az előző hónapban is 6 százalékos volt és maradt is ennyin.

: az előző hónapban is 6 százalékos volt és maradt is ennyin. Momentum : továbbra is 5 százalékos.

: továbbra is 5 százalékos. A Mi Hazánk Mozgalom , az LMP és a Kétfarkú Kutyapárt is 2-2 százalékon állt augusztusban és szeptemberben is, míg a Párbeszéd 1 százalékos.

, az és a is 2-2 százalékon állt augusztusban és szeptemberben is, míg a 1 százalékos. A párt nélküliek aránya 31 százalék.

A biztos pártválasztók körében pedig így néz ki az állás:

Fidesz : 54 százalék.

: 54 százalék. DK : 15 százalék.

: 15 százalék. MSZP: 8 százalék.

8 százalék. Momentum: 8 százalék.

8 százalék. Jobbik : 7 százalék.

: 7 százalék. Mi Hazánk Mozgalom : 3 százalék.

: 3 százalék. LMP : 2 százalék.

: 2 százalék. Párbeszéd: 1 százalék.

A pártlistákra leadott szavazatok megyei közgyűlések összetételét határozzák majd meg, amely a fővárosiakat és a megyei jogú városok lakóit nem érinti, de a máshol élő választópolgárokat igen. A pártpreferenciák alapján úgy tűnik, hogy a Fidesznek jelentős többsége lesz a megyékben, a kis és közepes városok és falvak választókorú népességében 40 százalékon áll a kormánypárt. Az ellenzéki pártoknak együttesen 27 százaléka van ebben a települési kategóriában. (Az elmúlt hónapban 38-25 százalék volt a két politikai tábor aránya.)

A megyei jogú városokban a múlt hónaphoz képest valamivel szorosabb lett a verseny a Fidesz és az ellenzéki pártok között. A kormánypárt a múlt hónapban 30 százalékon állt, most 29 százalékos. Az ellenzéki pártok valamelyest gyengültek, a múltkor 37 százalékot értek el együttesen, most viszont 34 százalékosak. Az ellenzéki többlet viszont azt sejteti, hogy a megyei jogú városokban a kormánnyal szembeni oldal az öt évvel ezelőttihez képest néhánnyal több polgármesteri posztot szerezhet, és minden bizonnyal a közgyűlésekben a mostaninál valamivel nagyobb súlya lesz.

A fővárosban múlt hónapban és azt megelőzően is a Fidesznek 34 százaléka volt, most 33 százalékos. Az ellenzék pártjai együttesen minimálisan javítottak, a korábbi, több hónapban is mért 37-ről 39 százalékra. Az eltérés nagysága azt vetíti előre, hogy több ellenzéki polgármester lesz, mint amennyi most van, és a főpolgármesteri is székért is kiélezett verseny várható – olvasható a Závecz Research közleményében.