Íme a hatos lottó e heti nyerőszámai

Ha a hatos lottótól várta élete szerencsecsillagának zenitre hágását, akkor csalódnia kell, ugyanis egyetlen telitalálatos szelvény sem volt a héten. Pedig a számok nem voltan annyira meglepőek:

19, 23, 24, 26, 39, 42

As simple as that.

De nézzük, hányan nyertek, és mennyit:

5 találata volt 46 embernek, az ő nyereményük: 344 535 forint,

4 találata volt 2 317 embernek, ők 6 840 forintot vihetnek haza,

3 találata 40 906 embernek volt, ők 1 505 forinttal gazdagodtak.

Ha ön egy kanyit sem nyert, örvendezzen, ugyanis

kincs elégséget, uralom hatalmat, méltóság megbecsülést, dicsőség hírességet, élvezet gyönyörűséget nem adhat

– írta Boethius, miközben a bitóra várva elmélkedett az emberi élet felől. (A filozófia vigasztalása, II. k. I. f. – Magyar Helikon, Bp., 1970. 28. Hegyi György)