A Momentum hűtlen kezelés miatt tesz feljelentést egy újpesti önkormányzati ingatlaneladás miatt

A DK-s Varju László, Déri Tibor, az ellenzék újpesti polgármesterjelöltje, és Fekete-Győr András, a Momentum elnöke tartottak közös sajtótájékoztatót Újpesten. Ahogy Varju írta Facebookon: "Újpest történetének legnagyobb ingatlanbotrányáról, és az ezt követő jogi lépésekről".

Az Átlátszó szeptember közepén közölt nagyobb cikket egy újpesti ingatlan értékesítéséről. "A fideszes vezetésű IV. kerületi önkormányzat tavaly eladott egy köztulajdonban lévő telket 500 millió forintért egy volt államtitkárhoz köthető vállalkozásnak, majd az eladást követően átminősítette a besorolását, amivel több százmillió forintot tett a beruházó zsebébe" - fogalmazott a lap. Az egykori Ady Endre Művelődési Központ telkéről van szó.

A három ellenzéki politikus a sajtótájékoztatón most arról beszélt, hogy ez nagy értékű csalás, Varju elmondta, a telektől néhány száz méterrel arrébb a duplájáért árulnak ekkora telket. Varju azt is hozzátette, a fideszes polgármester csak azért nem jutott Simonka sorsára, mert Fentről, Orbántól megkapta erre az engedélyt.

Az ingatlan ellenzék szerint egyértelműen áron alul történő értékesítéséről a fideszes alpolgármester úgy nyilatkozott korábban, hogy "az, hogy mennyit ér egy ingatlan vagy mennyit kínálnak érte, attól függ, hogy mit lehet belőle kihozni a piaci szereplőknek, és nem attól, hogy mit látunk, mit gondolunk róla". De magát Wintermantel Zsoltot, a polgármestert is megkérdezték az ügyről.

A polgármester az Azonnalinak adott interjújában azt mondta, "az eladás nyilvános pályáztatás útján történt a szakértői értékbecslésben megállapított ár felett. Az ingatlanbecslő egy engedéllyel rendelkező, piaci körülmények között dolgozó szakértő, aki számos más munkája mellett dolgozik az újpesti önkormányzatnak is. Hosszú évek óta, már a szocialista városvezetés ideje alatt is nálunk volt. Jelenleg úgy tűnik, hogy ezidáig hiteles, jó szakember volt, csupán a kampány hatására vált az ő becsülete is beáldozhatóvá az ellenzék számára".

A mai, keddi sajtótájékoztató végén Fekete-Győr bejelentette, hogy hűtlen kezelés megalapozott gyanújával tesznek feljelentést az ügyben.