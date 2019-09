Nem az ő telke volt, és nem volt bekötve a víz, mégis jött a hatmilliós vízszámla

Róbert évekkel ezelőtt vett egy telket, de mivel nem építkezett rajta, a közműveket sem vezettette be, pontosabban mérőórákat nem kért, csak közműcsonkokat. A területet eladta, majd a vízmű egy hatmilliós csekket küldött, mert valaki vizet lopott a telekről. Róbert azóta sem tudja, mi történt, de fizetnie kell.

Róbert a cégén keresztül 2004-ben vásárolt egy parlagon heverő bányaterületet a Pest megyei Sóskúton, ahova raktárat és irodát akart építeni. Egy évvel később megállapodást kötött az SKT Trade Kft.-vel, hogy bevezessék a telkére a közművesítési csatlakozási pontokat, amelyekre majd a férfi rá tud csatlakozni villannyal, gázzal és vízzel, ha akar. 2008-ra ezek a fő bekötések el is készültek, ám mivel időközben kitört a gazdasági világválság, és egy konkurens cég is a szomszédságába költözött, így Róbert eredeti építési terveiből nem lett semmi. Ezért aztán nem is csatlakozott rá a korábban létesített közműcsonkokra.

Évekkel később aztán, 2015-ben a területet eladta egy másik cégnek, amelytől fél évvel később, 2016 nyarán jött a telefonhívás:

Itt vannak a vizesek, és illegális vízbekötés van a telken.

És ezután kezdődtek a nehézségek.

Én erről semmit nem tudok

Ami világos, hogy a Róbert és az SKT Trade közötti megállapodás nem a férfi telkére, hanem az előtte futó és a szomszéd telkekkel közös tulajdonban lévő útra vonatkozik. A cégnél akkoriban dolgozó Felber Sándor az Indexnek azt mondta, ezt a munkát el is végezték, ahogy a csatlakozási pontokat, az úgynevezett beállást is megcsinálták Róbert telkéhez, ennél több munkájuk nekik ott nem volt. A későbbi munkákat, mint a csonkokra csatlakozást és a különféle mérőórák igénylését, már minden telektulajdonos magának intézte a vízműveknél. „A telekbekötésre Róbert nem adott megbízást” – nyomatékosította Felber.

Róbert azt állítja, hogy amikor a munka végeztével átvette a területet 2008-ban, látta a kiálló gázcsonkot, a villanyföldkábelvéget és a vízóraaknát, „amibe akkor sem, és az után sem” nézett bele. A telefonhívás után, miszerint illegális bekötés van a telkén, azt mondja:

Csodálkozva és értetlenül álltam az üggyel kapcsolatban, és csak annyit tudtam erre mondani, hogy szerintem ez lehetetlen, én erről semmit nem tudok.

Egy hónapra rá meg is érkezett a hivatalos értesítés az Érd és Térsége Víziközmű Kft.-től: egy csőtörés miatt mentek ki a telekre, és azt vették észre, hogy a víz az ő ingatlana felől jön. Amikor pedig megvizsgálták a helyzetet, azt látták, hogy

az ingatlant rákötötték egy csővel a főgerincvezetékre, az érdi vízművek engedélye nélkül.

Ezzel pedig szerintük Róbert, majd ezért később a telek új tulajdonosa is szabálytalanul, méretlenül elhordhatott több ezer köbméter vizet. Az érdi vízművek ki is számlázta Róbertnek a többéves kalkulált elmaradást:

6 175 335 forintot.

Ezután a vízművek pert indított Róbert és cége ellen, hogy ezt a pénzt megkapják.

Bekötés a vízművek nélkül?

És itt kezd bonyolultabbá válni a történet.

Róbert és ügyvédje következetesen állította, hogy ha a csonkra rákötöttek egy csövet, akkor a szolgáltatónak – tehát az érdi vízműveknek – ott kellett lennie közben, mert „nélküle ez lehetetlen”. Ez egy teljesen új közművesítés volt, és a szolgáltatóval együttműködve kellett megtörténnie, vagyis

a vízművek perelt egy illegális bekötést, amit valójában ők maguk csináltak meg

– állította Róbert az Indexnek.

Róbert ezt arra alapozza, hogy közművesítési megállapodást kötött a céggel, a közművesítés pedig a vízművekkel együtt történik. Csakhogy az SKT Trade munkatársa, Felber a tárgyaláson és az Indexnek is következetesen állította, az érdi vízművekkel valóban együtt dolgoztak, de csupán együtt tették le a fővezetéket a közút alá, aztán a vízművek tervei alapján az SKT megcsinálta a telekre vezető csatlakozási pontokat.

Az ügyben megkérdeztük az Érd és Térsége Víziközműt is, amelynek illetékesei az Indexnek azt írták, az SKT Trade valóban megbízta őket a gerincvezeték tervezésével és kivitelezésével, a csatlakozási pontok kiépítésével, de állítják,

társaságunk az ingatlanon belül bizonyos, hogy nem végzett munkálatokat, illetve alvállalkozónak sem adott ilyen megbízást.

Amikor pedig a csőtörésnél ellenőrizték az aknát, mégis találtak benne egy vízmérő nélküli gumicsövet, amivel szerintük mérés nélkül lehet használni a vizet.

Akkor mégis ki kötötte be a vizet?

Nem tudni.

„Társaságunk egyáltalán nem használ gumicsövet, illetve nem köt rá a saját hálózatára szabálytalanul, méretlen vízvételezésre lehetőséget adva” – írja az érdi vízművek.

Nincs arról tudomásunk, hogy a szabálytalan rákötést ki végezte, azonban álláspontunk szerint – melynek a bíróság is helyt adott – ez nem releváns kérdés. Az illegális rákötés megtörtént,

ezért pedig szerintük a további felelősség a tulajdonos Róbertéké.

Így gondolta a bíróság is, amely végül másodfokon

Róbertéket marasztalta el, közel 4 millió forinttal.

A már jogerős ítélet indokolása szerint ugyanis nem lehet megállapítani, hogy mikor történt az a bizonyos rácsatlakozás a fővezetékre. És bár az érdi vízművek sem tudta pontosan megmondani, ki kötötte rá az ingatlant a főgerincvezetékre – így aztán azt sem tudják bizonyossággal állítani, hogy Róberték voltak azok –, de mivel ő volt akkoriban a telektulajdonos, a felelősség az övé. Azt is felrótták neki, hogy „jó gazda módjára kellett volna ellenőriznie”, hogy mi is van abban a vízmérő aknában. Azóta sem derült ki, ki csinálhatta a vízbekötést, de Róbert már meg is kapta a hivatalos csekket.

Az Indexnek beletörődve azt mondta, befizeti.

(Borítókép: A Fővárosi Vízművek Zrt. munkatársa egy használt és egy új vízórát tart a kezében. Fotó: MTI/Marjai János)