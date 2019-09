Biomassza-erőművön birkózik a jobb és baloldal Óbudán

Megint a polgárok feje felett mutyiznak, ezért együtt tiltakoznak a polgárok, ezzel az állítással tartott sajtótájékoztatót szombaton, Budapesten Kiss László, az MSZP III. kerületi szervezetének ügyvezető alelnöke, az Összefogás óbudai polgármesterjelöltje.

Az mszp.hu tudósítása szerint elhangzott, hogy mandátumuk lejárta előtt az utolsó pillanatban is pénzt és egészséget próbálnak lopni a távozó polgármesterek - ezúttal a Főtáv és Bús Balázs mutyija miatt tiltakoznak Óbuda és a III. kerület polgárai. „Nem kaptunk választ arra, hogy milyen környezetvédelmi hatástanulmány készült az erőműről!” – mondta Kiss László, az Összefogás III. kerületi polgármesterjelöltje

A jelölt szerint több mint napi 80 tonna fűtő-alapanyagról van szó, amelyet az elképzelt új erőműbe szeretnének szállítani Óbuda kellős közepére, élhető területre, otthonokhoz nagyon közelre telepíteni. Az ellenzéki jelölt jelentős részben a biomassza-erőmű elleni tiltakozásra építette kampányát, plakátjain az szerepel, hogy a főváros füsttel akarja elárasztani a kerületet.

Bús Balázs, Óbuda jelenlegi polgármestere és fideszes polgármesterjelöltje szerdán adott ki közleményt az ügyben. Eszerint az önkormányzat az általa kiszabott feltételek teljesítése hiányában nem támogatja a tervezett erőmű megépítését, még akkor sem, ha az MSZP-s Kiss László párttársa, Péterffy Attila, aki a FŐTÁV ZRt. műszaki, fejlesztési és karbantartó igazgatója és jelenleg a pécsi baloldal polgármesterjelöltje, szorgalmazta a beruházást.

A közlemény szerint amint a kerület megtudta, hogy biomassza erőmű épülne, haladéktalanul változtatási tilalmat rendelt el a területen, és egyeztetést kezdeményezett a Főtávval.

Az elmúlt évek történéseiről a kerületi városfejlesztő cég összefoglalója ad támpontokat. Eszerint Óbuda 2017 őszén értesült a projektről. A kerületnek a fő problémát a tüzelőanyag beszállítása okozta, mert az leterhelné a közutakat, ezért inkább vasúti szállítást támogatták eleinte.

2018-ban egy tanulmány készült a beszállítói útvonalra, az opciókat végül az óbudai önkormányzat elfogadta. Ezek közé tartozik a Bécsi út-Pomázi út kereszteződés bővítése, a Keled út szélesítése, a keledi híd megerősítése. 2019-ben volt egy találkozó a Főtávval, ahol az derült ki, hogy a cég egyelőre nem is tervezi a biomassza erőművet, de általánosságban növelnie kell a megújuló energia kapacitást a fejlesztésekhez.

Azt nem tudni, hogy a füsttel elborított Óbuda ellenzéki kitétel az erőmű kéményeire vagy a szállító teherautók kipufogóira vonatkozott, de a Főtáv szerint a biomassza erőmű modern szűrőberendezéseinek köszönhetően Óbudát nem terhelné többlet légszennyezés.

Főtáv: a fűtőmű minden határértéket be fog tartani

Az ügyben megkerestük a Főtávot is. Válaszuk szerint a cég környezetvédelem iránti elkötelezettségének része az is, hogy minél több megújuló energiát vonjon be a szolgáltatásba, aminek része a biomassza alapú hőtermelés. A fejlesztés fontos célja, a fővárosi távhőellátás földgázfüggőségének csökkentése, továbbá hozzájárulás az üvegházhatású égéstermékek fővárosi és nemzetgazdasági szintű kibocsátásának megújuló energiaforrás alkalmazásával történő csökkentéséhez.

Az óbudai telephelyre tervezett 20 MW-os biomassza fűtőmű nem csak a Főtáv érdekeit szolgálja, hanem nemzetgazdasági szintű CO2-kibocsátás megtakarítást eredményez. A földgáz alapú hőtermeléssel szemben a faapríték eltüzelése CO2-semleges, tehát nem növeli a légkör szén-dioxid tartalmát, mert a keletkező CO2 mennyisége megegyezik azzal a szén-dioxid mennyiséggel, amelyet a felhasznált üzemanyagként szolgáló faapríték az élettartama során elnyelt, írják.

A Főtáv szerint a tervezett fűtőmű évente 295.000 GJ hőenergia megújuló bázison történő előállításával 19101 t széndioxid kibocsátás csökkenését teszi lehetővé. A tervezett biomassza fűtőmű kibocsátásai minden vonatkozó jogszabályban meghatározott határértéknek meg fognak felelni, köszönhetően a legkorszerűbb alkalmazandó füstgáztisztító rendszernek, illetve a jó minőségű, fenntartható erdőgazdálkodásból származó faaprítéknak.

Az óbudai fűtőmű területén létesítendő biomassza fűtőművet - a környezeti hatásokra tekintettel - az önkormányzat szigorú előírásainak betartásával tervezi a FŐTÁV Zrt. úgy, hogy mindkét fél számára megnyugtató megoldásokat alkalmazza a beruházás és a későbbi fenntartás során. A FŐTÁV Zrt. csak a kerületi polgárok érdekeit figyelembe vevő megoldást tart elfogadhatónak a III. kerületi fűtőmű területére tervezett beruházás kapcsán, közölte a cég.