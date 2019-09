Leköptek egy férfit a Bazilikánál, aki valószínűleg Will Smith stábjához tartozott

Miközben egy férfi a Szent István téren álldogált (valószínűleg Will Smith stábjának tagjaival, mivel többükön is Gemini Manes nyakbaakasztó látható) egy arra járó nő felé fordult, és egy szó nélkül combon köpte. A férfi láthatólag egy pillanatig el sem hitte mi történt. Az esetet természetesen videóra vették, és fel is került a közösségi médiára.

