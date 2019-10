A "vízi hulla” és „vízi holttest” szavakra keresett rá a VV Fanni megölésével vádolt B. László

Novozánszki Fanni feltételezett gyilkosa, B. Lászlót jelenleg házi őrizetben van, ügyében már lezárult a nyomozási szakasz, a több ezer oldalas iratanyagot jelenleg az ügyészség vizsgálja, ezután valószínűleg vádemelés, majd tárgyalás várható, ahol a bizonyítékok között az egyik legfontosabb a férfi telefonja lehet, amit a lány 2017. november 20-i eltűnése előtt és után is használt - számolt be a Blikk.

Azt már eddig is lehetett tudni, hogy B. László a nő eltűnése előtt rákeresett az „elkábítani” kifejezésre, de a Blikk most azt is megírt, hogy egy héttel az áldozat halála előtt konkrétan a „VV Fanni”, illetve az „autós nyomkövetés” kifejezéseket írta be telefonja internetes keresőjébe.

Két nappal Fanni eltűnése után pedig (amikor a lány nagy valószínűséggel már halott volt) a „vízi hulla”, illetve „vízi holttest” kifejezések után böngészett. Ez azon a napon volt, amikor a GPS-adatok szerint hosszabb időt töltött el Dunaújvárosnál a Duna-parton.

Ezen a napon még az is érdekelte, hogy melyik országgal nincs kiadatási megállapodása hazánknak, majd Belize-re keresett rá, arra az országra, amelyiknek semmilyen hivatalos kétoldalú kapcsolata nincs Magyarországgal. A november 24-i elfogása előtt pedig többször is felkereste a rendőrség hivatalos oldalát, ahol elsősorban a nyilvános körözések érdekelték.

A Blikk úgy tudja, B. László vallomásában azt állította, hogy az eszméletlen lányt valóban betette az autójába, pár percig furikázott vele, majd átadta egy számára idegen társaságnak. A találkozó helyét is megjelölte, mondván, a három férfival a Rákos-patak mellett találkozott.

A rendőrség által felkért szakértő cáfolta B. történetét, mert a telefonja adatainak átvizsgálása után arra jutott, olyan kevés időt töltött el a férfi a megjelölt helyen, hogy annyi alatt képtelenség lebonyolítani egy ilyen procedúrát. A gyanúsítottat menekülés közben többen hívták telefonon, így a nem fogadott hívásai alapján utólag is visszakövethető, hogy a csörgés pillanatában pontosan hol tartózkodott.