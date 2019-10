Tarlós a ló, Karácsony a szamár, de én nővel kúrnék

Előbb Orbán Viktor lábhoz szoktatott ellenzékét kell leváltani, utána jöhet maga a rendszer, állítja Puzsér Róbert.

A főpolgármester-jelölt szerint Karácsony Gergely nem váltja le a Fideszt Budapesten, hiszen ő maga a Fidesz hatalmának biztosítéka.

Tavasszal adott neki egy száz nevet tartalmazó listát, hogy lépjenek vissza mindketten egy civil javára. De Karácsony nem volt hajlandó erről tárgyalni.

Puzsér ígéri: ő vagy főpolgármester lesz, vagy semmi.

És szerinte Tarlós azért ígérget 2030-ra, mert akkor talán már halott lesz.

Október 13. előtt minden, a fővárosi szavazólapokon szereplő főpolgármester-jelölttel interjút készítünk, elsőként az Állampolgárok a Centrumban Egyesület jelöltje válaszolt a kérdéseinkre.

Ha Karácsony Gergely veszít október 13-án, azzal Puzsér Róbert már nyert?

Nem, ezt nem gondolom. Puzsér Róbert azzal nyer, ha a városkoncepciója megvalósul. Az nem Puzsér Róbert győzelme, ha nem Karácsony Gergely vezeti a várost a következő öt évben.

Október 13-án valaki győzni fog, ha a kutatásokat nézzük: vagy Tarlós István, vagy Karácsony Gergely. Melyik a jobb kimenetel az ön számára?

Többször kérdezték már tőlem ezt, de nem szívesen válaszolok rá, mert nem korrekt a kérdés. Olyan, mintha azt kérdezném, hogy melyik az előnyösebb kimenetel Dull Szabolcs számára: ha lóval vagy ha szamárral kúr? Minden válasz rossz válasz. Ha hajlandó vagy válaszolni, csapdában vagy, mert leírom, hogy lóval kúrnál.

Annyiban sántít a párhuzam, hogy a főpolgármester-választást biztosan meg fogja valaki nyerni. Vagyis vagy ló, vagy szamár lesz.

Harminc éve folyamatosan vagy ló van, vagy szamár van. És most nekem arra kéne válaszolnom, melyik a jobb?

Ebben a párhuzamban Tarlós a ló vagy a szamár?

Oké, be lettem húzva ebbe a csőbe. Tarlós a ló, Karácsony a szamár. De én továbbra is nővel kúrnék, ha szabad. Visszatérve: nem gondolom, hogy a kisebbik rosszra leadott szavazattal le lehet váltani az elmúlt harminc évet. És azért lesz a harmincból ötven meg hetven év, mert újra meg újra meghozzuk ugyanazt a rossz döntést. Én már nem hiszek a kisebbik rossz létezésében – ez az elit trükkje. Ugyanazt az elértéktelenedett érmét kapjuk az életünkért, csak négy-öt évente meghallgatjuk, hogy a fej kisebb rossz, mint az írás. Így nem váltjuk le soha az érmét, csak forgatjuk és forgatjuk. Nekem ebből elegem van.

A Puzsér-plakátokon mégsem az szerepel, hogy elitváltás, hanem hogy ellenzékváltás. Ez mit jelent?

Ha valaki jól félre akarja érteni, kellő rosszindulattal félreértheti: „Puzsér nyilván azért akar ellenzéket váltani, mert nem a kormánnyal van problémája. Nyilván mert Fidesz-ügynök.” Sokszor hallottam már ezeket a megfejtéseket, de szívesen megmondom, hogy valójában mit jelent.

Arról van szó, hogy eddig bármilyen alulról jövő mozgalom szerveződött, hogy leváltsa Orbán rendszerét, rögtön jött Gyurcsány Ferenc, és összedékázta, jött Kunhalmi Ágnes, és összeszegfűzte. Ezt jelenti az összefogás: magukhoz rontják, rothasztják, aljasítják az új szerveződéseket, míg azok már nem képeznek semmilyen alternatívát. Ez történt az LMP-vel, lett belőle Párbeszéd. Aztán a Párbeszéddel újra megtörtént. Ez történt az Együttel, majd a Momentummal.

Megtörtént a Momentummal?

Épp most történik. Az a súlyos probléma, hogy nem lehet közvetlenül kormányt váltani, először az ellenzéket kell leváltani a kihívói pozícióért. Mert jelenleg mi zajlik? Ki fogja kihívni Orbán Viktort 2022-ben? Nem a Momentum, nem az LMP, nem a Párbeszéd, hanem Dobrev Klára asszony.

Ezzel a teóriával tehát ön szerint most Gyurcsány Ferencnek mi az érdeke? Karácsony győzelme vagy veresége?

Gyurcsány megpróbálta Karácsonyt megpuccsolni, emlékezzünk Kálmán Olga indítására, ez azonban nem sikerült. Most nyilván érdeke Budapest megszerzése, nyernének egy ellenzéki bástyát. De Gyurcsány Ferenc akkor sem fog bánkódni, ha ez nem jön össze. Hiszen Karácsony Gergely veresége a Párbeszéd azonnali megsemmisülését eredményezi, az MSZP-nek pedig lesz három éve, hogy a DK egyik tagozatává váljon.

Az ellenzéknek összességében nem jobb kimenetel, ha nem a Fidesz győz Budapesten?

Karácsony Gergely azzal kampányol, hogy megszünteti a Fidesz Budapesti uralmát. Jelzem, hogy nem szünteti meg. Karácsony Gergely maga a Fidesz budapesti uralma. Ő az akadálya, hogy le lehessen váltani a Fideszt Budapesten. Ő és a mögötte álló Molnár Zsolt budapesti MSZP-elnök. Orbán Viktor háztáji ellenzéket tenyészt magának, gondosan felvásárolja és finanszírozza az MSZP-t és sajtóját, mert azt akarja, hogy ők hívják ki négyévente, választásról választásra. Velük szemben nyeri kétharmadról kétharmadra az újabb és újabb választásokat, ezek a kihívók kellenek neki most, 2022-ben, 2026-ban és 2030-ban is. Az ő alkalmatlanságuk és korruptságuk már alaposan ki lett próbálva 2002 és 2010 között, és oly sikeresen, hogy Orbán-korszak lett a következmény. Ennek szellemében buktatta meg Orbán Viktor és Molnár Zsolt másfél éve Botka Lászlót, hogy Karácsony Gergelyt álljon a helyére.

Az előbb azt magyarázta, hogy az egyik ló, a másik szamár. Utána pedig kizárólag az ellenzék dolgait támadta. Nincs itt ellentmondás?

Nincs, ugyanis nem arról van szó, hogy az ellenzékkel nagyobb probléma volna. Azért beszélek az ellenzékről, mert a sorrend a fontos: előbb Orbán Viktor lábhoz szoktatott ellenzékét kell leváltani, utána jöhet maga a rendszer.

Ha Tarlós nyer, azzal le lesz váltva az ellenzék?

Dehogy lesz leváltva.

Mivel lesz leváltva?

Ha én nyerek.

Ennek mekkora az esélye?

Karácsonyon múlik. Ha visszalép, szemmel láthatóan megnő az esélyem.

Fotó: Bődey János

Miért lépne vissza? A kutatások szerint nagyjából fej-fej mellett áll Tarlóssal.

Ez nem igaz, és ezt a politikai és médiaelitben mindenki tudja. Le van maradva Tarlóstól.

De közelebb van Tarlóshoz, mint ön, nem?

Igen, közelebb van. Akkor hát hadd veszítsen idén is? Karácsony Gergely legfeljebb 45%-nyi budapestit tud elvinni magára szavazni, miközben a fővárosban 60%-nyi ellenzéki választó él. Négy fővárosi ellenzékiből mindössze hárman hajlandóak Karácsony Gergelyre szavazni.

Az ön esetében mi ez az arány?

4-ből 4 ellenzéki, ha Tarlóssal szemben állok.

Ezt honnan tudjuk?

Onnan, hogy ha kiállítjuk Tarlós Istvánt és Puzsér Róbertet, akkor világos, ki ellenzéki, és ki nem. Aki Tarlósra szavaz, az nem ellenzéki. Egy volt jobbikos, egy volt LMP-s, egy kutyapárti, minden második momentumos érthetően nem szavaz Karácsonyra, nem szavaz a volt állampárt jelöltjére. Még Karácsony Gergely legbarátibb kutatója, Závecz Tibor sem meri 45% fölé mérni őt. Pedig ebben a városban ennél 15%-kal több az ellenzéki választó. Biztos, hogy olyan integratív Karácsony Gergely? Már úgy értem, hogy az MSZP meg a DK szavazótáborán kívül.

Az előválasztás nem lett volna jó esély az ellenzékváltásra?

Nem lett volna jó esély, mert nem engedték az online szavazást. Úgy lett kitalálva, hogy engem az offline szavazatokkal, a nyugdíjas törzsszavazóikkal félresöpörjenek az útból.

Budapesten elég sok nyugdíjas él, és rendre ők a legaktívabb szavazóréteg.

Nem is mondtam, hogy ne szavazzanak. Csak azt javasoltam, hogy a 40 év alattiakat is vonjuk be. És nem ez volt az egyetlen feltételem. Jeleztem, hogy a vállalhatatlan polgármesterjelöltekkel nem vagyok hajlandó részt venni az előválasztáson. Egy Horváth Csabával, egy Tüttő Katával, egy Gy. Németh Erzsébettel nem. Hiszen ha megnyerem, az mégsem járja, hogy az engem támogató pártok olyanokat indítanak, akik gyűlölnek és a vesztemre törnek.

Miért pont ők?

Horváth Csaba és Gy. Németh Erzsébet a 2010 előtti városvezetés nagy hatalmú tagjai voltak, mi pedig nagyon nem kívánjuk vissza Budapestnek a Demszky-éra lopássorozatát. Tüttő Kata Leisztinger Tamás NER-oligarcha gyermekinek édesanyja, aki abban a kerületben ellenzéki polgármester-jelölt, amelyben Leisztinger Tamás Rogán Antallal üzletel. Ez volna az ellenzék? Na ne már! Ők a NER üzletfelei.

Továbbá: az előválasztáson való részvételem feltétele volt egy Budapest-minimum, amelyet minden résztvevő elfogad, s aki főpolgármester lesz, megvalósítja. Idén tavasszal összesen 40 órán keresztül tárgyaltam az ellenzéki pártokkal az előválasztásról. Ezalatt egyetlen szó sem esett Budapestről. Nem érdekli őket a város, csakis a pozíciók.

Van egyáltalán olyan kerületi polgármesterjelölt, akit szimpatikusnak tart?

Igen, van néhány, akit szimpatikusnak és alkalmasnak is tartok: Baranyi Krisztina, Várnai László, Moldován László.

Közülük csak Baranyi Krisztina közös ellenzéki jelölt a Ferencvárosban. És ő pont egy előválasztáson harcolta ezt a pozíciót ki magának. Önnek ilyen forgatókönyve egyáltalán nem volt?

Még tavasszal felvetettem Karácsonynak, hogy lépjünk mindketten vissza, és álljunk be egy civil jelölt mögé. Keressünk egy olyan feddhetetlen személyt, aki nem közpénzből él, aki nem a maffiától rendelte meg a parkoltatást a kerületének, aki nem akart tavaly még miniszterelnök lenni, aki nem támogatta a budapesti olimpiát. Tehát aki nem Karácsony Gergely. Letettem elé egy 100 névből álló listát: lépjünk vissza együtt bármelyikük javára, mutasson rá egyetlen névre!

Ki volt a legjobb öt név arról a listáról?

Pillanat, és előkeresem. Megtaláltam: Konok Péter, Jeszenszky Géza, Kepes András, Csányi Vilmos, Csíkszentmihályi Mihály, D. Horváth Gábor, Kóczián Péter, Filippov Gábor, és még mondhatom százig.

Ők vagy nem politikusok, vagy már visszavonult politikusok, ha jól értjük.

Ettől alkalmasak, épp ez szól mellettük.

És ők vállalnák Budapest vezetését?

Azt javasoltam, kezdjünk el erről gondolkodni. Ha Karácsonynak nem tetszik, írjon ő 100 nevet!

De ők is az elmúlt 30 év közéleti szereplői. Ez az ő esetükben nem probléma?

Ők ha részt is vettek az elmúlt 30 év közéletében, túl jók voltak ehhez a 30 évhez, nem véletlenül nem lettek politikusbűnözők. Tehát én 100 civil bármelyikének a javára hajlandó lettem volna visszalépni, Karácsony Gergely viszont el sem olvasta a listát. Hiszen Molnár Zsolt neki ígérte Budapestet, és ő az elmúlt években már megfelelő mennyiségű ember végbelét nyalta ki ezért, úgyhogy ez a zsákmány most már neki jár.

Le akarja ő váltani Tarlós Istvánt, de egyedül magára, senki másra – ennyit ér Karácsony Gergely ellenzékisége.

Azt gondolja, hogy „jön valami fasz valami százas listával, na menjen a kurva anyjába, nem ezért döftem hátba egy halom embert!” Ezt gondolja Karácsony Gergely. Így működnek a zsákmányszerző politikusok.

Az előbb sokat káromkodott. Ez szimpatikus ön szerint a budapestieknek?

50 fölött bizonyára sok választót elrémiszt, de nincs olyan megnyilvánulás, ami csak hozna a konyhára. A kommunikációs szakemberek meg a politikai elemzők mindig azt vizsgálják, hogy mi mennyit visz, és mi mennyit hoz, én meg leszarom ezt. Amúgy ez a hangnem szerintem 50 év fölött inkább visz, 40 év alatt meg inkább hoz szavazatokat. Mert 40 év alatt minden káromkodással az jön át, hogy ez a csávó nem a politikai osztály tagja, és valamennyi autentikus gesztus ezt hitelesíti. Én ettől a rothadék elittől különbözni akarok, nem pedig tetszeni bárkinek is. Ha valakit elriaszt a káromkodás, az szavazzon csak Tarlós Istvánra vagy Karácsony Gergelyre!

Milyen a tipikus Puzsér-szavazó?

Városi, 40 alatti értelmiségi, de legalábbis érettségizett. A rám szavazók egyik része rendszerkritikus gondolkodású választó, aki eddig az LMP-re, a Momentumra, a Jobbikra vagy a Kétfarkú Kutya Pártra szavazott. A rám szavazók másik részét viszont korábban nem érdekelte a politika, eddig a kulturális térben követték a Puzsért, és csak az elmúlt évben váltak fogékonnyá a közélet ügyei iránt.

Minden Puzsér-szavazó kap majd egy főpolgármesteri szavazólapot, emellett egy kerületi polgármesteri és egy választókerületi jelöltes szavazólapot is. Már szóba került, kit nem tud támogatni bizonyos helyeken, és hogy kiknek a támogatására biztat. Mit csináljon mondjuk egy III., vagy XII. kerületi Puzsér-szavazó?

Nagyon nehéz kérdés, még én sem tudom a választ minden kerületre. Az a tervünk, hogy a választás előtt néhány nappal kiadunk egy közleményt, amelyben leírjuk, hogy melyik kerületben, kit ajánlunk. És igen, attól tartok, lesznek olyan kerületek, amelyekben azt javasolunk majd, hogy érvénytelenül kell szavazni. Egy biztos: a DK meg az MSZP nem alternatíva a Fidesszel szemben.

Egyszer már volt egy ilyen listája, és például az I. kerületben V. Naszályi Márta hideget-meleget kapott. Miért?

Én azután találkoztam V. Naszályi Mártával, beszélgettem vele, és egy normális, kulturált nőnek tűnt. Ha azonban van civil alternatíva abban a kerületben, én azt fogom támogatni, és nem a Párbeszéd-MSZP jelöltjét.

Melyik kerületben lakik?

A XI. kerületben. Ott jó a helyzet, mert vannak saját jelöltjeink.

Az V. kerületben Losonczy Pált, a VII. kerületben Moldován Lászlót támogatja. Pedig ők egészen más, szigorú felfogást képviselnek a bulinegyed ügyében, mint ön. Ez hogy lehet?

Bulinegyed-ügyben nagyon nem értek egyet Moldován Lászlóval és Losonczy Pállal. Tök mást gondolunk: ők egy házmester-álláspontot képviselnek, gondolom mert a helyiek körében szavazatot akarnak maximalizálni, én azonban nem akarok szavazatot maximalizálni. Egy valami ugyanakkor biztos: Moldován László minden ízében lokálpatrióta. A helyi ügyekkel tisztában lévő, azokkal intenzíven foglalkozó, évtizedes tapasztalattal rendelkező lokálpatrióta.

Hunvald György is az, legalábbis a plakátjain ez szerepel...

Ahonnan mi nézzük, nagyon jól látszik a különbség a két figura között. Moldován László jelenleg az LMP árvája. Amikor zászlót bontott a Sétáló Budapest, ő elköteleződött mellettünk, így a pártjában elszigetelődött. Jó, hogy Erzsébetvárosban van egy harmadik lehetőség, egy civil alternatíva. Mi Moldován Lászlóban egy helyi ügyekért felelős figurát látunk, aki épp most zuhant ki a politikából. Számunkra ő egy támogatható arc. Losonczy Pál a Belvárosban ugyanilyen számunkra, ott ugyanis Rogán Antal táskahordozója a Fidesz jelöltje, és Leisztinger Tamás gyermekeinek édesanyja az ellenzéké. Lehet tehát, hogy nem ugyanazt gondoljuk a bulinegyedről, és biztos van még egy csomó kérdés, amiről mást gondolunk, de mi nem a DK és nem a Fidesz vagyunk, nem egy parancsuralmista szekta. Ebben a mezőnyben nyilván Moldovánt és Losonczyt támogatjuk.

Fotó: Bődey János

Október 13-án hogy alakulnak majd az erőviszonyok: hány kerület lesz az ellenzéké, hány a Fideszé, mire számít?

Nem tudok erre felelni.

Mi lenne ideális?

Attól függ, hogy melyik kerületben. Nyilvánvaló, hogy vannak normális ellenzéki jelöltek. Jó lenne, ha Baranyi Krisztina nyerne, mert ő egy jó jelölt. Én még a DK-s Élő Norberttel kapcsolatban is azt mondom, hogy jó lenne, ha nyerne, mert egy normális, kulturált embert ismertem meg benne. Pikó András egyrészt a Momentum jelöltje, nem az MSZP-DK-é, ami azért mégis más. Ráadásul civil, nem politikus, soha nem élt közpénzből, nem a politikai osztály tagja. Jó lenne, ha legyőzné a NER jelöltjét. Vagy ott van Őrsi Gergely a II. kerületben. Én benne is egy kulturált, normális embert ismertem meg, és úgy gondolom, hogy nem lenne baj, ha legyőzné a Fidesz polgármesterét.

Az ellenzékváltás tehát azt jelenti, hogy megcsillagoz néhányakat, akik még átmehetnek a rostán?

Jelenleg ennyi erőnk van. Ideális esetben az ellenzékváltáshoz minden kerületben tartozna egy jelölt. Sajnos csak egy ilyen kerület van, a XI. kerület. Ha Molnár Zsolt nem édesgette volna magához az engem támogató pártokat, akkor minden kerületben lenne ellenzékváltó jelöltünk. De ezek a figurák, akiket harminc ezüstért ki lehetett váltani az ellenzékváltó centrum-szövetségéből, vajon tényleg ellenzékváltó jelöltek lennének?

Gondolja, hogy Ungár Péter például ezért állt ki ön mögül?

Miért?

Pénzért, ahogy előbb mondta, a harminc ezüstért?

Dehogyis, hiszen Ungár Péter egy milliárdos oligarcha.

Korábban az egyik legnagyobb támogatója volt.

És attól, hogy támogatott, nem volt oligarcha?

Pénzzel is támogatta?

Nem.

Ha ő nem, akkor ki tett pénzt a kampányába?

Mikroadományokból kampányolunk, a bevételeink és a kiadásaink egyaránt átláthatóak. A kampányunk teljes költsége négymillió forint, az adományokhoz pedig felső plafon tartozik, tehát legfeljebb százezer forintot fogadunk el, mert egyetlen vállalkozónak sem akarunk a lekötelezettjei lenni. Ungár Péter pedig nem pénzért hagyott cserben minket, hanem mert a szivárványkoalícióban látta a saját politikai jövőjét teljesülni. Úgy látta, hogy 2022-ben lesz egy közös lista Klára asszony vezetésével, és ő azon a listán rajta akar lenni.

Ha óriásplakátra a négymillióból nem is futja, azért tele van plakátolva a város Puzsér Róbert arcával, a Fidelitas és Karácsony plakátjain is szerepel.

Igen, két oldalról mocskol az elit.

Ez kedvez önnek, vagy sem?

Van egy modern és egy posztmodern értelmezés. A modern értelmezés szerint nem, mert mindkét oldalról rágalmaznak, hazudoznak rólam. Rogánék azt hazudják, hogy bohóc vagyok, Karácsony kampánya szerint meg báb vagyok Orbán zsinegén. Tehát a modern értelmezés szerint ez a két hazugság, amit terjesztenek rólam nagy nyilvánosság előtt, nyilvánvalóan rossz. A posztmodern értelmezés szerint azonban mindegy, mit beszélnek rólad, csak beszéljenek, lássák a pofádat, mert a többit úgysem olvassák el. Ezzel én nem értek egyet. Ezek a plakátok hazudoznak, hiteltelenítenek, rágalmaznak. Annyira tehát nem örülök ennek, még ha értem is, hogy ingyen széjjel van varrva a város a fejemmel, úgyhogy örülnöm kéne. Karácsony a Fidesz kesztyűbábjának nevez, miközben ő építhetett volna valós alternatívát Zuglóban, mégsem tette, hanem kiszolgálta a Fidesz-MSZP nagykoalíciót. Tényleg én vagyok a Fidesz-ügynök, aki négymillióból kampányolok, vagy ő, aki 250 millióból?

Ezt honnan tudja?

Most mondtam egy számot. Lehet, hogy 500 millióból. Bocsánat!

Ha október 13-án Karácsony több szavazatot kap, mint Puzsér Róbert, az azt jelenti, hogy nincs igény az ellenzékváltásra Budapesten?

Az azt jelenti, hogy 2019-ben nem lesz ellenzékváltás. Csakhogy én nem azért hirdettem meg ezt 2019-ben, mert idén véghez kell vinni. El kell kezdeni írni ezt a történetet ahhoz, hogy 2024-ben és 2029-ben folytatódhasson.

Október 14-e után is ezt a sztorit írja tehát tovább?

Ezt a sztorit 2024-es választáson vissza fogom hozni, és a Sétáló Budapest akkorra továbbfejlesztett, aktualizált programját fogom képviselni.

És addig?

Addig visszatérek a kulturális térbe, és gyártom a tartalmaimat, ahogy eddig. Nem leszek politikus, nem ülök be a Fővárosi Közgyűlésbe. Ha nem leszek főpolgármester, nem veszek fel egyetlen fillér közpénzt sem. Öt év múlva a 2024-es önkormányzati választásra visszatérek ugyanezzel az ajánlattal, meglátjuk, hogy a budapestiek kapnak-e még levegőt, megunták-e már a koncepciótlan sodródást, és újra megmérjük, miként állnak a tervünkhöz. Mindenesetre akkor már lesz egy történet, amelyet folytatni tudunk.

Más hatalmat nem is akar, csak főpolgármester lenne?

Ha leszek, akkor főpolgármester leszek, vagy semmi. És főpolgármester sem azért leszek, mert ez az a pozíció, ami engem vonz, hanem azért, mert ezt a programot főpolgármesterként lehet megvalósítani. Ez a város az otthonom, amelyet szeretnék komfortosabban berendezni. A legfőbb kérdés az, hogy mi is nekünk Budapest: az otthonunk vagy a cellánk? Ha a cellánk, akkor Orbán Viktor rendezheti be, és akkor ezt Tarlós Istvánra kell bízni. Ha viszont az otthonunk, akkor jogunk van berendezni, és jogunk van dönteni arról, hogy miként.

Ennek szellemében ötödikén, szombaton délután háromtól lezáratjuk és birtokba vesszük a Lánchidat, hogy ízelítőt adjunk annak kulturált, európai felhasználásából. Reméljük, sokan eljönnek, és még inkább reméljük, hogy a Lánchíd autóforgalmának napjai lassan lejárnak!

Sokszor merül fel az a vád, hogy nem a programokról szól a kampány, hanem csakis egymásról. Mi is egy órája beszélgetünk lassan, szinte csak az ellenzékről.

Nekem nincs olyan kritikám, hogy a politikai osztály túl sokat politizál, és keveset szakmázik. Mindkettőnek megvan a maga helye és ideje. Én egy Budapest-koncepcióval álltam ki a nyilvánosság elé: változtassuk meg a fővárost, tervezzük újra autóról emberre, a felső 10% igényeiről az alsó 90% szükségleteire! Fél éven át tartó programalkotási folyamat eredményeként elkészült a Sétáló Budapest átfogó programja. Hat különböző szakmai konferenciát szerveztünk, a sajtó képviselői ezek közül egyre jöttek el, a többi nem érdekelte őket. Júniusban kiadtuk a programunkat, egy év alatt a Sétáló Budapest koncepcióját referenciává tettük a fővárosról való gondolkodásban. Ma már minden budapesti, aki érdeklődik a közélet iránt, jól tudja, mi az ajánlatom.

Csakhogy Karácsony Gergely szemérmetlenül lenyúlta a programunkat, forradalmi szocialistából villámgyorsan zöld politikussá fazonírozta át magát, még a szóhasználatomat is kilopkodta a számból. Závecz Tibor támogatásával előlépett azzá a Puzsér Róbertté, aki le is győzheti Tarlós Istvánt. Egy identitástolvajjal nem lehet városkoncepciókról vitatkozni, mert ő mindennel egyetért, úgyhogy legyek szíves, lépjek is vissza, hiszen ő az, aki nyerhet, és már képviseli is a programomat. Ezek után nem maradt más választás számomra, mint nyílt identitásharc, hitelesség- és ellenzékiség-verseny Karácsony Gergellyel.

Mindenki jól láthatja, hogy nagyon mást gondolunk hiteles ellenzékiségről. Karácsony Gyurcsány Ferenccel és Bangóné Borbély Ildikóval verseng az Orbán-gyűlölet terén, egy őrjöngő, polgárháborús ellenzékiség-referenciának igyekszik megfelelni, amelyről 2014-ben és 2018-ban egyaránt bebizonyosodott, mennyire nem működik. Én a hiteles diagnózisban hiszek: szerintem az a jobb ellenzéki, aki helytállóbb kritikát fogalmaz meg a rendszer működésével kapcsolatban. Az MSZP meg a DK diktatúrát kiált, aztán szabad választáson akarja azt megdönteni. A saját narratívájukkal a saját narratívájukat tagadják.

Fotó: Bődey János

Mi volt a kampány legváratlanabb, legdurvább fordulata?

Berki Krisztián elindítása. Erre nem számítottam. Azt hittem, engem fognak támadni a személyemben, hogy üvöltözik, hogy elmebeteg, hogy gyógyszert szed, ilyesmik – ezt néztem ki a Fidesz propagandájából. Csakhogy ők nem engem, hanem a jelenséget kezdték támadni, és ez elképesztően zseniális húzás volt. Egy igazán sötét zsenialitás, melynek kapcsán egyszerre érzek megvetést és tiszteletet.

Bevallom, hogy ezt nem néztem ki belőlük, pedig ők tudták, hogy nem a személyt kell támadni. Nem is nagyon tudnák, mert nem vagyok a politikai osztály tagja, nincs gazdasági holdudvarom, nincsenek gyanús ügyeim, nem hogy lopott közpénz, de semmilyen közpénz nem tapad a kezemhez. Ezért a jelenséget támadták meg: egy médiaszereplő belép a politikai térbe, és megpróbálja azt megváltoztatni, a politikát a civilséggel megfertőzni. Nem hazai innováció ez: az ukrán elnöknek működött, Beppe Grillo Olaszországban kormánytöbbséget szerzett a mozgalmának, Reykjavík polgármestere pedig egy viccpárt elnöke volt. Ez egy nemzetközi jelenség, ezt a jelenséget kell szétégetni – ezt értette meg Rogán Antal, és ezért küldte rám Berki Krisztiánt.

És, sikerült?

Nem tudom, nem tudjuk még. De szerintem Berki nem vesz el szavazatot sem Puzsértól, sem Tarlóstól, sem Karácsonytól. Nem ilyen módon sikeres. Itt egy jelenség, amely által friss vér folyik be a politikába, így a rossz vért le lehet csapolni. Rogán Antal azonban maga a rossz vér, és nem akarja, hogy lecsapolják, adott hát a feladat: ezt a jelenséget kell „összeberkizni”, összebulvározni, elhitelteleníteni, hitvány cirkusszá zülleszteni. Berki Krisztián indításával Orbán Viktor már a saját intézményét támadja, hiszen ezt a választást ő írta ki, ehhez képest most az a narratívája, hogy ez egy ócska cirkusz, és valójában egyedül az a jelölt alkalmas, akit ő már kiválasztott, akivel ő már egyezményt kötött.

Ha hatalmat adnának önnek a választók, hogyan tárgyalna Orbán Viktorral?

Egyértelmű prioritásom a sétálóövezet és a behajtási zóna az övezet körül. Nem akarnék feltétlenül kikényszeríteni személyes találkozót a miniszterelnökkel, hanem megpróbálnám megvalósítani a programomat, amelyre felhatalmazást kaptam a budapestiektől. Ha ezt akadályozná Orbán Viktor, akkor megpróbálnám érdekeltté tenni abban, hogy mégis megvalósítsuk. Az a megfigyelésem, hogy Orbán sok mindenre rávehető, ami nem sérti az érdekeit.

És hogyan működne együtt egy Fidesz-, vagy egy MSZP-többségű Fővárosi Közgyűléssel? Egyáltalán milyen helyetteseket válogatna maga köré?

Csakis civil szakembereket.

És ha a pártok azt mondanák, hogy posztot kérnek a programja támogatásáért cserébe?

Sok mindenre rávehető vagyok, ha annak fejében megvalósíthatom a programomat. Ha a Fővárosi Közgyűlés lehetővé teszi, hogy a Sétáló Budapest úgy, ahogy le van írva megvalósuljon, és én a saját csapatomból kijelölhetek egy főpolgármester-helyettest, mondjuk Bodrog Zoltán személyében, aki felügyeli ezt, az ő munkáját nem akadályozzák, és tényleg át tudjuk szabni Budapestet, akkor sok kérdésben kész leszek engedni.

Ha azonban akár a Fővárosi Közgyűlés, akár a kormány akadályozza a programom megvalósítását, nem lesz más választásom, mint kihívni az utcára az embereket, hogy szerezzenek érvényt annak a városkoncepciónak, amelyet megszavaztak. Ha ezek után a budapestiek mégsem jönnek ki az utcára kellő számban, mert aznap este lesz a Való Világ döntője, akkor ezt tudomásul kell venni, és le kell mondani. Ha végre tudom hajtani a programot, akkor öt év után – vagy annak befejezése után, tehát akár előbb – kell lemondani, mert nincs tovább mire birtokolni a hatalmat. Mindkét precedens nagyon hasznos volna.

Mi a garancia arra, hogy ha Puzsér Róbert a főpolgármester, Orbán Viktor nem veszi el a főpolgármesteri jogköröket, amelyek a Sétáló Budapest megvalósításához kellenek?

Semmi. Kinézzük Orbán Viktorból, hogy megteszi. Ha valaki így gondolkodik, és ilyen garanciákat akar, annak Tarlós Istvánra kell szavaznia. A félperiférián a feudalizmus kiszámíthatóbb rendszer, mint a polgári demokrácia.

És mi lesz Budapesten mégis Tarlós vezetésével öt év múlva?

Ugyanaz lesz, mint ma. Nem változik semmi. Budapest koncepciótlanul, de üzembiztosan sodródik tovább. Miután egy évvel ezelőtt bejelentettem az indulásomat, és ismertettem a tervemet, Tarlós István négy napra rá bejelentette, hogy Budapest belső városrésze autómentes lesz. Majd 2030-ban. Mert egyelőre sajnos nincsenek megteremtve a kellő infrastrukturális feltételek: P+R parkolók kellenek, azokat meg kell tervezni, meg kell építeni.

Így működik itt a politika: ha megvan a politikai akarat, bármi megvalósul – és így viselkedik egy politikus, ha valamit nem akar megcsinálni. Kifogás mindig van. Orbán Viktor stadionokat akar, úgyhogy azok meg is épülnek, de leszarja a budapestieket, úgyhogy a sétálóövezet nem épül meg. Tarlós is így működik: beígéri a sétálóövezet tervét, mert látja benne a népszerűségi krediteket, de valójában nem akarja, ezért egy olyan biztonságos jövőbe helyezi ki a megvalósítását, amikor ő talán már halott lesz.