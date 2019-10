Fehér port egyenget maga előtt a kispesti MSZP-s, majd korrupciós ügyekről beszél

Újabb felvétel került nyilvánosságra a kampányban. A Hír Tv-n jelent meg egy videó- és hangfelvétel, amin állítólag Lackner Csaba, kispesti szocialista önkormányzati képviselő látható, ahogy egy zacskónyi fehér port lenget a kezében, majd rendezget el maga előtt bankkártyával.

A videón kívül hangfelvételek is készültek, amin korrupciós ügyek hangzanak el. A Hír Tv szerint Lackner itt azt mondja, "vannak olyan emberek, akik a kerületi politikában is azt mondják, ha nem keresel meg évente százmillió forintot, akkor hülye vagy. És az is igaz, hogy aki jól csinálja, az igazából nem a büdzséből veszi el, hanem olyan emberekkel köt szerződést, ahonnan külső vállalkozásokból jön valami."

Majd a felvételen olyan hangzik el, hogy:

Tavaly felvettünk 1,2 milliárd forintnyi hitelt, de úgy, hogy nekünk 2017-ről volt majdnem 800 millió forint tartalékunk. Ez mind Krinyón keresztül ment, senki nem sajnálta tőle.

Itt a Hír Tv szerint Kránitz Krisztiánról beszél, aki a kerület vagyonkezelőjének a vezetője.

Az ügyben megkerestük Lackner Csabát, aki meglepődve azt mondjt, tőlünk hallott először a felvételről. Nem emlékszik arra, hogy ilyeneket mondott volna bármikor, ahogy arra sem, hogy kokainozott volna.

Gajda Pétert, kispesti polgármestert is megkérdeztük, aki állítja, a felvételen nem ismeri fel Lackner Csabát, szerinte nem a képviselő van rajta, de csak laptopon nézte a felvételt, nem a tévében. Állítja, "ez egy szépen felépített lejárató kampány", de felveszi a kapcsolatot Lacknerrel, hogy mit szól mindehhez.

Egy élő kampányvideóban jelentkezett be a polgármester Karácsony Gergellyel Kispestről pár perccel azután, hogy a felvételről kérdeztük. A videó végén ennyiben reagált a dologra: "Eddig csöndben folyt, (...) elkezdődött egyébként a szokásos utolsó heti mocskolódás, sárdobálás, úgyhogy ez most elért minket is, föl vagyunk rá készülve. Már régóta várjuk, hogy mit fog még ránk hordani a jobboldali média és esetleg a Fidesz, megpróbáljuk túlélni ezt a hetet, és bemutatni mindenkinek, mit tettünk eddig a kerületért, és mit szeretnénk tenni a jövőben."