Új határátkelő nyílt a magyar-szerb határon

Pénteken átadták a Kübekháza-Rábé határátkelőhelyet, amely a kilencedik átkelő Magyarország és Szerbia között – írja az MTI.

Az új átkelőt 2,3 milliárd forintos beruházással alakították ki, európai uniós támogatással. A magyar oldalon 2,5 kilométer új utat építettek ki Kübekháza és a határ között, illetve felújították a határra vezető út 860 méteres belterületi szakaszát. A szerb oldalon felújították határállomáshoz vezető 1365 méteres utat.

A 7 és 19 óra között nyitva tartó Kübekháza-Rábé határátkelőhelyet – autóbusz kivételével – a személyforgalom péntek délutántól használhatja. Az átkelőt csak Szerbia, az EU, Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc állampolgárai, illetve a szabad mozgás uniós jogát élvező harmadik országbeli családtagjaik vehetik igénybe. Az utasforgalmat mindkét ország hatóságai a magyar oldalon kialakított határállomáson ellenőrzik.

Az átadóünnepségen Szijjártó Péter külügyminiszter azt mondta, a magyar-szerb viszony az ellenségeskedéstől indult, és a történelem valaha volt legjobb kétoldalú kapcsolatáig jutott. Szerbia Magyarország első számú kereskedelmi partnere Közép-Európa déli részén, tavaly a két ország közötti forgalom elérte a rekordnak számító 2,5 milliárd eurót. Ivica Dacic szerb külügyminiszter is arról beszélt, hogy a szerb-magyar kapcsolatok történelmi magaslatokat értek el, stratégiai partnerségről van szó a két ország között, és ez a jó szomszédi viszony szerinte példaértékű a régióban és szélesebb körben is.

Szijjártó Péter szerint az új átkelővel a magyar-szerb határon átlagosan csak 18 kilométer a távolság két átkelő között. Elmondta azt is, hogy a program folytatódik, előkészítik a Baja-Zombor átkelő kialakítását, a hercegszántói átkelő teherforgalmi fejlesztést, technológiai újításokat vezetnek be Röszkén a zsúfoltság csökkentésére, és tervezik a Szeged-Szabadka vasútvonal felújítását is.