Gulyás: Vannak olyan kerületek, ahol megérdemeltük volna, hogy örökös polgármestert adjunk

A Fidesz alelnöke és önkormányzati választási kampányának felelőse a választás után két nappal azt mondta az Alapjogokért Központ konferenciáján, hogy megszűnt a centrális erőtér, amely eddig a Fidesznek kedvezett. Ebben a középen álló Fidesz jobbról és balról is tudott szavazatokat szerezni, tőle mindkét irányba kisebb, egymással nem együttműködő pártok álltak, így pedig a Fidesz 40 százalékkal kényelmesen tudott nyerni.

Kósa szerint 2019-re a centrális erőtér megszűnt, duális, kétpárti vagy két koalíciós rendszer alakult, ebben pedig 40 százalékkal többé nem lehet nyerni, mostantól a győzelemhez 51 százalék kell.

El kell felejteni a 6:1-et, a duális térben, egy nagy és kiélezett küzdelemben a 3:2-es eredmény rendkívül jó

– mondta Kósa, aki szerint a duális rendszerben való politizálásról teljesen máshogy kell gondolkodni.

A konferencián előtte felszólalt Gulyás Gergely is, aki azt mondta, hogy a választás utolsó hetében kirobbant Borkai-botrány következtében legalább három, de talán öt budapesti kerületet is elvesztett a Fidesz, és valamint több nagyvárost is.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint az I., a III. és a VIII. kerületben Borkai miatt kaptak ki a fideszes polgármesterek, de lehetséges, hogy a Borkai-hatás érvényesült a II. és a IV. kerületben is.

„Vannak kerületek, ahol különösen méltánytalannak érezzük az eredményt; olyanok, mint például a VIII., ahol megérdemelte volna a kormánypárt, hogy örökös polgármestert adjon” – fogalmazott a miniszter.

