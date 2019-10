Százéves melegrekord dőlhet meg kedden

Továbbra sem utal rá semmi, hogy őszbe hajlana az idő: október 15. van, ehhez képest a délelőtti 15-19 fok után napközben 22-27 fokos csúcs várható – derült ki a Met.hu előrejelzéséből.

Napos száraz idő lesz, az esőt jobban vonzó nyugati részeken is be kell érni némi fátyolfelhőzet besodródásának lehetőségével. Ha a szél megélénkül, az is délről jön, késő este is csak 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet.

Ha ez a nap kicsit jobban teljesít, akkor 103 éves rekord dőlhet meg: Szerepen 1916-ban 28,5 fokot mértek. 1959-ben Csákváron meg -7,8-at, ez a 60 éves rekord ezúttal biztosan érintetlen marad.