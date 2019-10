A Momentum és a DK lettek az ellenzék erős pártjai

A 2019-es önkormányzati választás számos meglepetést hozott, a főpolgármesteri szék mellett számos kerület és nagyobb város is ellenzéki kézbe került. A megyei listákat azonban még mindig a Fidesz uralja, az összes megyében toronymagasan vitték a listás szavazatok javát, a kormánypárt a választást követő kommunikációját is erre a tényre építette. Ahogy Szijjártó Péter a Fidesz eredményváróján fogalmazott: „narancsba borult az ország”.

Annak ellenére, hogy az ellenzéki pártoknak sehol nem sikerült érdemben megszorongatniuk a Fideszt, mégis leszűrhető némi tanulság abból, hogy egy-egy párt vagy szövetség hogyan szerepelt a megyei listákon, hiszen ott elsősorban pártszimpátia alapján voksolnak a szavazók.

Az önkormányzati választások egyik nagy nyertese egyértelműen a Momentum volt, nekik ez volt az első ilyen választásuk, és – igaz, ellenzéki összefogás keretében, de – sikerült 6 polgármesteri helyet is megcsípniük, összesen 130 önkormányzati és 30 megyei képviselőjük lesz a következő öt évben. A Momentum továbbra is azt a képet próbálja erősíteni, hogy ők a legerősebb ellenzéki párt, ez az elem már az EP-választásokon is előkerült a kommunikációjukban.

Fekete-Győr András a választás másnapján azt mondta, hogy a Momentum lett a megyei listákon összességében a legerősebb ellenzéki párt, és ezzel a pártvezető szerint elérték céljukat, hogy országos párttá váljanak.

Ezt a számok csak részben támasztják alá, ugyanis két megyében is (Borsod és Szabolcs) a Momentum közös listát állított más ellenzéki pártokkal, miközben a DK külön indult. Több másik helyen (Heves, Komárom-Esztergom) teljes összefogásos ellenzéki lista volt, egyiknél sem lehet megmondani, ki milyen pártszimpátiával voksolt a listákra. Jelenleg nagyjából fej fej mellett állhat a DK és a Momentum vidéken, azaz Budapesten és a megyeszékhelyeken kívül.

Sokat lépett előre a Momentum a 2018-as parlamenti választásokhoz képest is a magyar ellenzék erőviszonyait nézve, ennek egyik fontos fordulópontja a 2019-es EP-választás volt, amelyen mind a Jobbik, mind az MSZP katasztrofálisan szerepelt, az LMP pedig gyakorlatilag megsemmisült.

Az Európai Parlamentben szerzett két szék komoly ugródeszka lehetett a pártnak, ugyanis az EU anyagi keretet biztosít a képviselőknek egy stáb fenntartására, így az októberi választásoknak már több olyan emberrel vághattak neki, akik főállásban politizálnak – ez utóbbi természetesen igaz a DK-ra is, viszont a Momentum anyagi forrásai jóval korlátozottabbak, az EP-be jutás konkrétan egzisztenciális kérdés volt a pártnak.

Most az önkormányzati választáson megszerzett helyek további mozgásteret biztosíthatnak a Momentumnak.

Pest megyében kiemelkedően jól teljesítettek Fekete-Győrék a 2019-es önkormányzati választásokon, a listás szavazatok 19,58 százalékát sikerült megszerezniük, de mindenhol sikerült megugraniuk az 5 százalékot, és a megyék többségében 8-10 százalék körül szerepeltek. A DK stabilan tudott hozni egy 10 százalék körüli listás szavazati arányt, Pest megyében ők is kiemelkedően jól teljesítettek, közel 15 százalékot tudtak elérni.

Az MSZP láthatóan nem heverte ki az EP-választás kudarcát, a legtöbb megyében ők voltak a leggyengébbek a DK–Momentum–Jobbik–MSZP négyesből, de Fejérben és Bács-Kiskun megyében még a Jobbikból kivált Mi Hazánk is megelőzte a szocialistákat. Egyedül Csongrádban sikerült 10 százalékot szerezniük, a legtöbb helyen 4-8 százalék között teljesítettek, ez jelentős visszalépés, figyelembe véve, hogy a parlamenti választásokon a mandátumok 10 százalékát szerezték meg. Számukra némi vigaszt jelenthet, hogy Budapesten az ellenzéki összefogás keretében hat jelöltjük is polgármester lett.

A pártszakadástól is megtépázott Jobbik a listás szavazatok eredményei alapján még talán jobban átvészelte az elmúlt másfél évet, mint az MSZP.

Ahol külön indultak, ott Csongrád kivételével a Jobbik mindenhol megelőzte a szocialistákat, rendre 10 százalék fölött kapott szavazatokat, Jász-Nagykun-Szolnok megyében pedig 15 százalékot szerzett. Úgy tűnik, hogy nem sok összefüggés volt a Jobbik és a Mi Hazánk szereplése között, a legújabb nemzeti radikális párt ott sem szerepelt az átlagosnál jobban, ahol a Jobbik nem állított listát.

Egyébként a Mi Hazánk sem szomorkodhat, ők lényegében az önkormányzati választásokon debütáltak élesben, és rögtön 12 helyen sikerült listát állítaniuk, és ahol állítottak, ott rendre 4-5 százalék között szerepeltek, és a párt fellegvárának számító Ásotthalomnak (ahol a pártvezető Toroczkai László lett ismét a polgármester) otthont adó Csongrád megyében 9,06 százalékot értek el. Kérdéses, hogy a néppártosodott Jobbikkal szemben magát igazi radikális jobboldali pártként definiáló Mi Hazánknak mennyi tere marad még a terjeszkedésre a magyar politikai életben.

Érdemes még röviden megemlíteni Somogy megyében a Somogyért Egyesületet. A Gyenesei István által vezetett szervezet a megyében a listás szavazatok 16 százalékát kapta, magasan előzve a többi ellenzéki pártot.

Korábban gyakori mondás volt elemzők, sőt a pártok részéről, hogy egy ellenzéki összefogás nem jelenti azt, hogy a részt vevő pártok potenciális szavazatai automatikusan összeadódnak, hiszen például egy jobbikos szavazó nem adná voksát Gyurcsányékra. Mindenesetre abban a két megyében, Hevesben és Komárom-Esztergomban, ahol volt általános összefogás, ott az összefogás hozta a többi megye 40 százalék körüli átlagát ellenzéki pártra leadott szavazatok terén. A nem fideszes szavazatok egyedül Pest megyében – ahol külön indult mindenki – tudták megközelíteni az 50 százalékot (48,4%).

Polgármesterekben jobban áll az MSZP és a Jobbik

Az önkormányzati választás nemcsak Budapesten hozott áttörést az ellenzéki pártoknak, hanem a nagyobb vidéki településeken is. A 20 ezer főnél nagyobb városokban (Budapest nélkül) 54-ből 25-ben szenvedett vereséget a Fidesz–KDNP polgármesterjelöltje; egy-két kivételtől eltekintve a jelölteket teljes vagy majdnem teljes ellenzéki összefogás támogatta, a városvezetők azonban az említett települések nagyjából felében pártok kívüliek.

A legtöbb pártos polgármestere vidéki nagyvárosban az MSZP-nek lesz, ezek elsősorban hagyományosan baloldali bástyának tekintett települések (Szeged, Salgótarján, Kazincbarcika, Ajka). A Jobbik is sikerként könyvelheti el a vasárnapot, mert míg eddig csak kisebb településeket vezettek politikusai (Ózdot megtartotta Janiczak Dávid), vasárnaptól Dunaújváros és Eger élén is jobbikos áll (Pintér Tamás és Mirkóczki Ádám).

Fotó: Rostás Bianka / Index Ellenzéki eredményváró esemény Szombathelyen

Mindkét esetben érdemes hangsúlyozni, hogy az említett helyeken széles összefogás támogatta a jelölteket, vagyis nem egy párt kiugró eredményeiről van szó; a képviselő-testületekben ennek megfelelően több párt is jelen lesz. Figyelemre méltó, hogy több nagyvárosban az kellett az ellenzéki sikerhez, hogy a pártok beálljanak egy helyben ismert és elismert civil mögé, így nyertek például Miskolcon, Pécsen és Tatabányán is.

Budapesten a főpolgármesteri poszton kívül 14 kerület vezetését nyerte meg az ellenzék. Két kivétellel (Baranyi Krisztina, Pikó András) párttagok győztek, számszerűleg:

MSZP (6),

DK (3),

Momentum (2),

Párbeszéd (1).

Erre az adatra a magyarázat, hogy a budapesti összefogásról még az EP-választás előtt állapodtak meg a pártok; május végén a DK és a Momentum lettek erősek Budapesten.

(Borítókép: Fekete-Győr András a Momentum elnöke bemegy a szavazófülkébe az önkormányzati választáson a II. kerületi 66-os számú szavazókörben 2019. október 13-án. Fotó: Mónus Márton / MTI )