"Van itt egy jelenség az országban, úgy hívják gyurcsányozás", mondta Gyurcsány Ferenc szombati rendezvényükön, ahol szótári meghatározást is adott a dolognak:

"A gyurcsányozás, különösen 10 évvel azt követően, hogy nem vezetem a kormányt, semmi más, mint hamis vádlók és megtévesztett tanuk közpusztító akaratlan szövetsége."

A korrupció elleni fellépésre és a többi ember tiszteletére szólította fel a Demokratikus Koalíció (DK) frissen megválasztott polgármestereit és önkormányzati képviselőit Gyurcsány Ferenc pártelnök szombaton, írja beszámolójában az MTI.

Az ellenzéki politikus a Demokrata Képviselők Közössége fővárosi rendezvényén azt mondta, nyolc évvel ezelőtt azért alapították meg a DK-t, mert hittek abban, hogy becsülettel lehet szolgálni a hazát. A becsületes hazát csak becsületes politikusok tudják képviselni, aki közpénzt lop, az a hazát lopja meg, az nem politikus, hanem bűnöző, mondta.

Aki pedig bárkit bánt amiatt, hogy kik a szülei, mi a származása, a hite, hogy kit és hogyan szeret, az megöli az ember lelkét és ezzel végső soron magát az embert - mondta Gyurcsány, aki szerint sok mindenről lehet vitatkozni, de erről a két dologról nem.

Az embereknek azt kell érezniük, hogy a képviselőik közülük jönnek, az ő életükön osztoznak, szervezik azt a közösséget, amiben élnek - mondta.

Szerinte talán senki nem kezdte olyan mélyről, mint a DK, mert a párt alapításakor sokan egy "lyukas kétfillérest" nem adtak volna értük, az öt évvel ezelőtti önkormányzati választáshoz képest azonban mégis többszörösére növelték a képviselőik és megháromszorozták a polgármestereik számát.

Gyurcsány Ferenc felhívta a figyelmet arra, hogy a múlt heti választás eredményeképpen a tízezernél nagyobb lélekszámú településeken "darabszámra" több ellenzéki képviselő van, mint kormánypárti. Ahogy 1848 és 1956 is Budapesten kezdődött, ez a változás is Budapesten kezdődik - jelentette ki. Ha a kormánypárt nem érti, hogy ahogy a nagyobb városok megmozdulnak, úgy előbb utóbb az ország is mozdulni fog, ha nem érti, hogy nem egyszerűen polgármesterek kaptak ki vasárnap, hanem a választók a Fideszt küldték el "a politika poklába" , akkor semmit sem ért a politikából, mondta. Szerinte ez a győzelem út a Fidesz 2022-es megbuktatásához.

A pártelnök cáfolta azokat a sajtóban megjelent híreket, hogy íróasztalt kapna a fővárosi városházán. Azt javasolta mindenkinek, hogy ne a Gucci öltönyökben, az íróasztalok számában, a közpénzen vásárolt autók teljesítményében versenyezzenek egymással, hanem gondolatban, tisztességben és becsületben.

Sehova nem vezet az a vita, hogy ki az ellenzék vezető ereje, mert az legfeljebb arra alkalmas, hogy szembe állítsa egymással az ellenzéki pártokat, mondta és azt javasolta, fogadják el az álláspontot, hogy az ellenzék vezető ereje nem egyik vagy másik párt, hanem "a szabad, demokratikus és európai Magyarország közös ügye".

A kormánypártok most mindent megtesznek annak érdekében, hogy ne lehessen tisztességesen és korrekten átvenni a kerületek és városok vezetését, próbálnak még pár napot nyerni, hogy "eltakarítsák azt a mocskot vagy annak egy részét, amit felhalmoztak", a mocsoknak azonban nyoma fog maradni, a papírt le lehet darálni, de a népítéletet nem lehet lemosni - folytatta.

"Lehet, hogy a végén pár elveszett papír miatt két évvel kevesebb lesz a büntetés, de a legfontosabb büntetés az jönni fog, az ország visszaveszi, ami jár neki, a hazáját"

- mondta.

Gyurcsány arra biztatta az összes ellenzéki polgármestert és képviselőt, ne elégedjenek meg azzal, hogy elfoglalják a helyüket és becsülettel szolgálják a választókat. Alakítsák át a városokat, tegyék azokat élhetőbbé, vigyázzanak az emberekre és vonják be őket a települések vezetésébe - kérte.

A kormány külpolitikáját bírálva úgy fogalmazott: miközben Soros Közép Európai Egyeteme elment, "Erdogan egyeteme megjött". A magyar kormány nem volt hajlandó elítélni azt az embertelen gyalázatot, amit Törökország tett Szíria és az ott élő kurdok ellen, ráadásul még arra is hivatkozott, hogy ez a mi érdekünkben történt. Egyetlen ártatlan civil ember meggyilkolása sem állhat Magyarország érdekében, mondta Gyurcsány.

Végül arra kérte a DK önkormányzati politikusait, hogy minden városházára helyezzék ki az Európai Unió lobogóját, legyenek becsületesek, tisztességesek, és segítsenek a megtépázott politikusai szakma becsületének helyreállításában.

(Nyitókép: Gyurcsány Ferenc beszédet mond az ellenzéki összefogás megválasztott DK-s polgármestereinek és önkormányzati képviselőinek első találkozóján, 2019. október 19-én. MTI/Koszticsák Szilárd)