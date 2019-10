Baranyi, V. Naszályi, Déri és Pikó polgármesterré választását is rendben találta az FVB

Minimum három nap jogorvoslati határidő választja el azokat a megválasztott polgármestereket az eredmények jogerőre emelkedésétől, akik eddig még nem foglalhatták el hivatalukat. Írtunk arról, hogy több fővárosi kerületben is megtámadta a választás eredményét a Fidesz vagy a hozzájuk kötött, más jelöltek. Máig nem vehette át megbízólevelét emiatt:

V. Naszályi Márta, az I. kerület megválasztott ellenzéki polgármestere

Déri Tibor, a IV. kerület megválasztott ellenzéki polgármester

Pikó András, a VIII. kerület megválasztott ellenzéki polgármestere, valamint

Baranyi Krisztina, a IX. kerület megválasztott ellenzéki polgármestere

A beadványokat érintő hétfői, a Fővárosi Választási Bizottság (FVB) által meghozott döntések nyomán azonban még további 3 nap fellebbezési határidő áll a panaszosok rendelkezésére, a bíróságnak pedig 3 napja van arra, hogy felülvizsgálja az FVB döntését. Így összességében még további napokat is tolódhat az érintett polgármesterek hivatalba lépése.

A FVB hétfőn délután igyekezett valamennyi fővárosi jogorvoslati ügyben döntést hozni. A törvényben rögzített határidők miatt 36 napirendi ponttal kellett szembenézniük, a maratoni ülésen az előbb felsorolt beadványok között a harmadik ügy volt a Baranyi Krisztinát érintő, és ahogyan ez várható volt,

egyhangúlag elutasította az FVB Fléger Tamás, a Munkáspárt ferencvárosi jelöltjének beadványát, amiben csalásgyanús esetekre hivatkozva megtámadta a IX. kerületi polgármester-választás eredményét.

Megírtuk, a Munkáspárt helyi polgármesterjelöltje támadta meg az eredményt, méghozzá pont egy olyan esetre hivatkozva, amit Baranyiék kifogásoltak, és amiben láncszavazás gyanúja miatt panaszt is tettek, a 23-as szavazókörben. Az FVB egyhangú döntését megalapozhatta, hogy ha az összes, ebben a szavazókörben leadott szavazatot levonnák mindenkitől, az sem befolyásolná a végeredményt, hiszen, Baranyi 3800 szavazattal kapott többet, mint fideszes ellenfele, Bácskai János. Maga Fléger egyébként polgármesterjelöltként összesen 81 szavazatot kapott október 13-án.

A hétfői maratoni ülésen az érdemi napirendi pontok között feltűnt Csepel is. Új választás kiírását, vagy legalább a szavazatok újraszámlálását szerette volna ugyanis elérni az MSZP, noha Csepelen több mint 2 ezer szavazattal nyert újra a fideszes Borbély Lénárd az összellenzéki támogatással indult Erdősi Éva előtt. Az FVB – az ellenzéki delegált, Magyar György egyetértésével – elutasította az idevágó beadványokat is.

A polgármesteri eredményeket érintően a következő, a 19. napirendi pont volt az I. kerületet érintő fideszes beadvány elbírálása. A Budavári Önkormányzatot leendő vezetését befolyásoló esetben az FVB a helyszínen történő újraszámlálásról döntött, amelynek eredményeképpen, mint megírtuk, elbukott az utolsó, a Fidesz által még a múlt héten benyújtott panaszbeadvány is. Megírtuk, V. Naszályi Márta, a Párbeszéd önkormányzati politikusa 121 szavazattal győzte le Nagy Gábor Tamást, a Fidesz eddigi kerületvezetőjét, de volt 241 érvénytelen voks a polgármester-választáson. Ez alapján tehát az eredmény meg is fordulhatott volna egy újraszámlálásnál, de a szavazókörök pontosan számoltak, kivéve egy, Nagy Gábor Tamáshoz számolt, valójában viszont Tarlós Istvánra leadott voksot.

A 21. és 22. napirendi pont már bőven este kilenc után az újpesti választási eredményeket érintő panaszoké volt. A momentumos Déri Tibor polgármesterré választását aligha befolyásoló beadványok két egyéni választókerületben, a 6-osban és a 9-esben támadták meg az eredményt, ahol szoros versenyben, de ellenzéki győzelem született, illetve így tettek a polgármester-választás eredményével is. Noha Déri kétezer szavazattal többet szerzett Wintermantel Zsoltnál, így egyértelmű, hogy az eredményt nem befolyásolná a két szavazókört érintő újraszámolás, de a jogorvoslati procedúra még enélkül is elhúzódhatott volna akár október végéig is, így a Momentum politikusa szerint nem szolgálna másra, mint időhúzásra és arra, hogy a polgármesteri hivatalban ne tudja ellátni a feladatait.

Az FVB ugyanakkor formai okokból sem fogadta be a panaszt, hiszen a IV. kerületi polgármester-választás eredményét egy képviselő-jelölt támadta, aki a választáson nem indult polgármesternek, így érintettsége nem állt meg. A két idevágó panaszt jegyző Dr. Molnár Szabolcs képviselő-jelöltként indult, a 9. választókerület eredményét is megtámadta, de azt is elutasította a bizottság, érdemi vita után.

A 24. napirendi pontként, hat órával az ülés kezdete után terítékre került a józsefvárosi polgármester-választás eredménye is. A független, momentumos, illetve összellenzéki támogatottságú Pikó András a VIII. kerületben 269 szavazattal előzte meg az eddigi fideszes polgármestert, Sára Botondot, az egyéni körzetekben pedig ennél szűkebb különbségek is voltak, az ellenzéki jelöltek mégsem izgultak az esetleges újraszámlálás miatt.

Sára maga támadta meg a polgármester-választás eredményét, de az FVB tételes érdemi vizsgálat után egyhangúan elutasította a beadványát.

Erről Magyar György tájékoztatta az Indexet. Az FVB előtt még ezután is mintegy 12 napirendi pont állt.