Orbán a jobbikosoknak: Nyugalom, kisnyilasok, nyugalom!

Napirend előtti felszólalásokkal kezdődött a választások utáni első őszi ülésnap, ahol Orbán Viktor miniszterelnök beszélt először, értékelve többek között a választást, és ahol Hadházy Ákos táblákat mutatott fel, amiket először a miniszterelnök próbált, majd kormánypárti képviselők vettek el végül tőle. Később keményebb felirat került elő, Kövér László primitívezett is egyet.

Ám Orbán Viktor később az azonnali kérdések órájában is előkerült, ahol először a jobbikos Jakab Péter kérdéseire válaszolt. Jakab azzal kezdte, aggódik Orbán egészségéért, mert aki azért felelős (Kásler miniszter), azt gondolja, a 10 parancsolat betartásával a legtöbb betegség megelőzhető. Márpedig ha ez így van, mondta Jakab, akkor a miniszterelnök komoly bajban van, majd felsorolt párat, amiket szerinte nem igazán tartanak be Orbánék. Többek között a "Ne hazudj": 200 -nál is több sajtópert nyert a Jobbik azokkal a lapokkal szemben, amiknek összefogását nemzetstratégiai jelentőségűnek minősített Orbán. A legfontosabb parancsolat viszont Jakab szerint a "Ne ölj", miközben 24 ezren halnak meg az országban, mert nem kapják meg időben a megfelelő orvosi ellátást.

Önnek miért fontosabb a pénz, mint az emberélet?

- kérdezte Jakab.

Orbán a válaszában azt mondta, az egészségügyben elköltött összegekről, hogy 724 milliárddal költenek többet, mint 2010-ben amennyi ment az egészségügyre.

Ahhoz a kormányhoz képest költünk többet, mint akikkel önök most szövetségben vannak.

- mondta Orbán, majd felidézte Jakab egy korábbi mondatát: "Mindig vannak rossz gondolataim, amikor megjelenik Gyurcsány Ferenc", és hozzátette, úgy tűnik, már nincsenek.

"Sokáig gondolkodtam, hogy az önök politikai forrásvidéke merre található. Mindig óvatos voltam, hogy kisnyilasnak tekintsem önöket", mondta Orbán és hozzátette, most már nem óvakodik ettől,

hiszen a kisnyilas onnan ismerszik meg, ha az érdeke megkívánja, összeáll a kommunistákkal. Gratulálok!

- mondta a miniszterelnök. Jakab ezután Orbán elvtárs megszólítással felsorolta újra a be nem tartott parancsolatokat, majd a száraztésztás akciója után most egy buktát emelt fel, majd tett Orbán asztalára, és az önkormányzati választásra utalva azt mondta

"Jó étvágyat a buktához, narancsos"

Viszontválaszában Orbán felolvasta az '56-os Pongrátz Gergely Jobbiknak írt levelét, amiben a Corvin közi felkelőcsoport utolsó főparancsnoka teljesen lemond a Gyurcsánnyal összefogó Jobbikról. A felzúdulásra Orbán így intette a jobbikosokat