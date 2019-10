Rékasi Károly: Nem érzek megkönnyebbülést, nem tudom, mit érzek

Az elsőfokú ítélethirdetés közben februárban még elsírta magát, a másodfokú tárgyalás végét csütörtökön délelőtt már higgadtabban fogadta Rékasi Károly. A Fővárosi Törvényszék négy és fél év után ma hozott jogerős döntést a színész motorbalesetének ügyében és pénzbüntetésre enyhítette a vádlott büntetését.

Az 57 éves színész az ítélethirdetés után azt mondta, hogy nem érez megkönnyebbülést, igazából nem is tudja mit érez, azt reméli, most elkezdődik egy másik szakasz az életében.

Rékasi még 2015. június 30-án csapódott neki motorjával egy balra kanyarodó autónak a XXII. kerületi Háros utcában. A balesetben a színész súlyos gerinc-és koponyasérüléseket szenvedett, felépülése több mint egy évig tartott, sebe ugyanis többször súlyosan elfertőződött, egyik lába a baleset következtében pedig rövidebb lett.

Az ügyészség az autóst maradandó fogyatékosságot okozó közúti baleset gondatlan okozásával vádolta, az elsőfokú bíróság pedig idén februárban hat hónap fogházra ítélte, melynek végrehajtását egy év hat hónapra felfüggesztette. A bíróság a döntését többek között azzal indokolta, hogy az autó sofőrje nem volt elég körültekintő,

balra kis ívben levágta a kanyart és nem adta meg az elsőbbséget a már előzésben lévő motorosnak.

A döntést Rékasi és ügyvédje elfogadta, a vádlott és védője viszont fellebbezett ellene, ezért folytatódott az ügy másodfokon. A másofokú bíróság felfüggeszetett szabadságvesztés helyett 600 ezer forint pénzbüntetésre ítélte a sofőrt, akinek a bűnügyi költség felét – valamivel több mint 500 ezer forintot – is ki kell fizetnie.

Az autós védője a csütörtöki tárgyaláson azt mondta, hogy a kiszabott büntetés eltúlzott, elegendő lenne pénzbüntetés kiszabása is. Emellett kiemelte, hogy

a motor nem volt előzési helyzetben, amikor az autós a kanyarodást megkezdte;

csak a sértett állította, hogy használta az indexet, amikor előzésbe kezdett, de erre konkrét bizonyíték nincs;

ezzel szemben az autós biztosan használta az indexet;

az orvosszakértő szerint, aki olyan súlyos fejsérülést szenved, mint amilyet a sértett, nem emlékezhet olyan részletesen a balesetre és az azt megelőző percekre;

márpedig az első fokon eljáró bíróság a sértett és egy tanú vallomására alapozta a döntést.

Rékasi ügyvédje szerint viszont a nyomozás részletes és alapos volt. Nem volt olyan tanú, aki az egész balesetet látta volna, nagy részük később ért oda, vagy csak messziről látta az ütközést. A fő bizonyíték éppen ezért a szakértői vélemény, amely egyértelműen fogalmaz: „nem volt sértetti közrehatás.”

A másdofokú bíróság indoklása szerint „a baleseti veszélyhelyzetet az autó hozta létre, hiszen ha beletekint a visszapillantó tükörbe és még esetleg hátra is néz, akkor észlelnie kellett volna a motorost. Ha pedig szabályosan hajtja végre kanyarodást, akkor a motoros még el tudott volna haladni mellette.”

A bíróság enyhítő körülményként értékelte, hogy

a baleset óta sok idő telt el,

vádlott büntetlen előéletű,

a balesetet egy pillanatnyi figyelmetlenség okozta és

a vádlott hosszú és kifogástalan járművezetői előélete.

A tárgyalás után Rékasi azt mondta, hogy már az elsőfokú ítélethirdetés alatt is megnyugtató volt hallani, hogy semmilyen közrehatása nem volt a balesetben. A vádlotti oldal pedig nem érdekli.

Azzal, amit okozott, éljen együtt a vádlott. Kilenc hónap alatt, amíg kórházban feküdtem egyetlen üzenetet sem kaptam tőle, de ha annyit mondott volna, hogy sajnálom, az valószínűleg más helyzetbe hozott volna bennünket. Éppen ezért nem is érdekel a büntetése, az rá tartozik

- mondta a színész.

A hosszú és nehézkes felépülés miatt az 57 éves színész sokáig a Barátok Köztben sem tudott forgatni és a szinkronmunkákat is bukta, így pedig jelentős bevételtől esett el. Azzal viszont, hogy most jogerősen is lezárták baleset miatt indított büntetőügyet, a biztosító is fizethet.

A sofőrnek volt élő biztosítása, tehát külön polgári peres úton nem követeltünk kártérítést az autóstól. A biztosító eddig várta jogalapot, mely a mai ítélettel megszületett, így elindulhat az érdemi egyeztetés

– mondta az Indexnek Kozma Péter, Rékasi ügyvédje.

A színész egyébként idén nyáron már kapott egy bizonyos összeget a biztosítótól, de az csupán előlegnek számít. A teljes összegről érdemben a lezárult büntetőügy után tárgyalhatnak.

(Borítókép: Rékasi Károly motorbalesete ügyének tárgyalásán a Fővárosi Törvényszéken, 2019. október 24-én. Fotó: Huszti István/Index)