Agresszív londoni ügyvédi irodával gyakorol nyomást a külföldi lapokra a magyar nagykövetség

Magyarország londoni nagykövetsége a Carter-Ruck Solicitors ügyvédi irodát bízta meg a magyar kormányról külföldön megjelenő cikkek helyreigazításával, írja a 444.hu.

A lap közérdekű adatigénylésére a külügyminisztérium azt válaszolta, hogy az iroda eseti megbízás alapján járt el a Guardian és a Daily Telegraph cikkei kapcsán 2019 júniusában, a szolgáltatás ellenértéke 2162,26 angol font volt, azaz mai árfolyamon 820 653 forint. (Bár itt egyhavi díjazásról van szó, ez a nemzetközi árakat nézve igencsak alacsony összegnek tűnik).



A 444.hu azért kereste meg a magyar külügyet, mert több forrásból is arról értesült, hogy a magyar kormány, illetve a nagykövetség a médiajogra, azon belül is a sajtóperekre specializálódott Carter-Ruck ügyvédi irodán keresztül igyekszik nyomást gyakorolni a vele kritikus nemzetközi lapokra.

A nemzetközi újságírás világában az egyik legrosszabb hírű ügyvédi iroda módszere az, hogy ügyvédi levelekkel, felszólításokkal, peres fenyegetésekkel keresik meg az ügyfeleikkel foglalkozó lapokat. Még ha a kifogások alaptalanok is, minden ilyen levél megválaszolása pluszenergiát igényel az újságoktól. A kisebb, kevésbé tőkeerős lapok emiatt kétszer is meggondolják, hogy írjanak-e bármit olyanokról, akik agresszív ügyvédekkel fenyegetőznek. A Carter-Fuck gúnynéven is emlegetett iroda korábban többször képviselte például a Szcientológia Egyházat, és igyekeztek nyomást gyakorolni a szcientológusokkal szemben kritikus szerzőkre.

A 444.hu úgy tudja, a Guardianon és a Telegraphon kívül a Carter-Ruck a Financial Timest is többször megkereste egy júliusban megjelent cikk miatt. Ez a cikk arról szólt, hogy az EU-bíróság elé viszi Magyarországot, amiért a hatóságok éheztetni próbálják a menedékkérők egy részét a szerb határon lévő tranzitzónában. A lap az első ügyvédi levél után pontosította, hogy kiknek nem adnak enni a magyar hatóságok a tranzitzónában, de továbbra sem használták a magyar kormány által kívánatosnak gondolt terminológiát a tranzitzónában lévő külföldiekkel kapcsolatban.