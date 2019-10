Freund Tamás megerősítette, hogy indul az MTA-elnöki posztért

Az MTA új vezetőségválasztásával, a jelölési procedúrával kapcsolatban eddig csak annyi biztos, hogy engem sokan megkerestek az akadémikusok közül, hogy vállaljam az elnökjelöltséget. Hosszas vívódás után, erős nyomásra mondtam végül igent

– nyilatkozta az atv.hu-nak Freund Tamás, miután a Qubit hétfőn azt írta: ő a legesélyesebb az MTA elnöki posztjára. Freund ugyanakkor azt is közölte, “ez nem hivatalos még”. A jelöltlista januárban lesz csak végleges, “addig még sok minden történhet”.

Freund Tamás neurobiológus, az MTA jelenlegi alelnöke, a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet igazgatója.

Írtunk arról, hogy a jelenlegi elnök, Lovász László második hároméves mandátuma 2020 májusában lejár, ezért nem indulhat újra, így a Magyar Tudományos Akadémiának (MTA) jövőre biztosan új elnöke lesz. A jelöltek között felmerült Lamm Vanda jogtudós és Pléh Csaba kognitív tudós neve is, de a legesélyesebb jelölt Freund. Az egyébként nemzetközileg is tekintélyes, itthon pedig a tudományos életre nagy befolyással bírónak tartott kutató esetleges megválasztását nem mindenki tartja jó ötletnek.

Ennek egyrészt az az oka, hogy ő is bekerült a frissen létrehozott Eötvös Loránd Kutatási Hálózatot (ELKH) irányító, Maróth Miklós által vezetett testületbe, így felmerül az összeférhetetlenség gyanúja, hacsak Freund le nem mond erről a tisztségéről. Másrészt ha valóban őt választják meg, azzal az MTA sorozatban harmadik elnöke lenne a természettudományok képviselője Pálinkás József és Lovász László után, ezzel épp azok a területek, a bölcsészet- és társadalomtudományok lennének alulreprezentálva, amelyeket a kormány a legnagyobb hévvel támadott az elmúlt években.

Noha most az ATV-nek Frend azt mondta, az elején jár még csak a hosszas jelölési procedúra, arra a kérdésre, hogy beszélt-e az MTA elnökével, és felkérte-e, hogy induljon az Akadémia elnöki posztjáért, azt mondta:

Lovász elnök úrról annyit mondhatok, hogy több névben is gondolkodik minden funkcióra

Egyúttal Freund cáfolta, hogy ha ő lenne az MTA-elnök, várhatóan utcára kerülnének a kormánykritikus kutatók, szerinte ez a felvetés "nevetséges". Emlékeztetett, hogy az elmúlt évben végig azért szállt síkra, hogy a kutatóhálózat megőrizze az integritását, az egységét, a kutatási szabadságot. ú

Most azt látjuk, hogy ez így lett, a hálózat egyben maradt, a kutatási szabadság nem sérült, és egyetlen intézet sem szűnt meg

- mondta.

Arról pedig, hogy a Qubit idézett egy tavalyi leveléből, melyet a miniszterelnöknek címzett, és amelyben bírálta a kutatóhálózatok tervezett leválasztását, és azt, hogy “a kormányt folyamatosan kritizáló, gyengén teljesítő társadalomtudományi kutatócsoportok, intézetek munkatársai, akiktől szerettünk volna megszabadulni, itt fognak maradni a nyakunkon”, Freund kérdésesnek nevezte, mennyire illik egy magánlevélre hivatkozva “teljesen téves” következtetéseket levonni.

A neurobiológus szerint egyébként is teljesen logikátlan a portál cikkének a következtetése. Nincs is ilyen szándéka, de az MTA elnökeként eleve nem is szüntethetne meg sem társadalomtudományi intézeteket, sem másokat. Szerinte nem tehetne az utcára kutatókat sem, mivel az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) fölött nem diszponálhat az MTA elnöke.