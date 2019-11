A kokainozós botrányba keveredett Lackner Csaba a Facebookon erősítette meg azt, amit korábban már megüzent

Bár korábban már ügyvédjén keresztül is azt tudatta, hogy kokain- és korrupciógyanús botránya után sem hajlandó lemondani képviselői helyéről, most a Facebookra kitett közleményében is erről ír, az időközben az MSZP-ből is kizárt Lackner Csaba. (A közleményt Lackner valószínűleg véletlenül nem nyilvánosra állította, így azt nem láthatja mindenki.)

A drogozás- és korrupciógyanúba keveredett, ennek ellenére október 13-án újraválasztott önkormányzati képviselő szerint „az ellene felhozott vádak nem nyertek bizonyítást”, ráadásul büntetőeljárás sem indult ellene és az sem bizonyított, hogy a sajtóban megjelent felvételeken ő szerepel.

Nem érzem úgy, hogy le kellene mondanom a képviselői mandátumomról, ahogy az MSZP Országos Etikai és Fegyelmi Ügyek Tanácsának döntését is igazságtalannak tartom. Azt gondolom, hogy engem is megillet az ártatlanság vélelme. Sajnálom, hogy az MSZP ezt az alkotmányos alapelvet nem tartja tiszteletben, és nem érvényesíti a tevékenysége során, legalábbis irányomba biztosan nem.

– írta Lackner.

A közlemény úgy folytatódik, hogy Lackner szerint az őt lejárató botrányok ellenére a szavazók bizalmat szavaztak neki, ő pedig tiszteletben tartja az akaratukat és a jövőben mindent meg fog tenni azért, hogy a kerületi lakosság érdekeit szolgálja.

Összefonódásokról, kenőpénzekről, fenyegetésekről és háttérmutyikról is beszélgetnek azokon a hangfelvételeken XIX. kerületi szocialista kerületi politikusok, akikről a Magyar Nemzet hosszabb cikksorozatban számolt be még az önkormányzati választások előtt. Egy videófelvételen állítólag Lackner Csaba látható, ahogy egy zacskónyi fehér port lenget a kezében, majd rendezget el maga előtt bankkártyával.

A felvételeken Lackner súlyos állításokat fogalmaz meg a XIX. kerület vagyonkezelő vezetőjéről, akinél komoly pénzek kötöttek ki, a szintén szocialista kerületi képviselő Kránitz Krisztiánról, illetve a szocialista polgármesterről, Gajda Péterről. Elhangzik az a mondat, hogy

aki az önkormányzati politikában nem keresi meg az évi százmillió forintot, az hülye.

Lackner saját anyagi helyzetéről azt állította, hogy havi másfél millió forintot keres, párttársa, Kránitz Krisztián vagyonát pedig 200-250 millió forintra becsülte. A politikusok vagyonnyilatkozatai nem tükrözik ezeket a számokat. Lackner szavai szerint egy ügyletből Kránitz 12 millió forintot, míg Gajda Péter polgármester hárommillió forintot kapott.

A botrány ellenére az október 13-i önkormányzati választáson Gajda Péter 58,58 százalékkal polgármester lett, Lackner pedig megnyerte a körzetét, és bekerült a képviselő-testületbe.