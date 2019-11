Megelőzés vagy sokkoló propaganda az országjáró abortuszellenes busz?

Az abortusz megelőzését hirdeti, de szakemberek szerint vitatható eszközökkel, tájékoztatás helyett inkább sokkoló hatású képekkel illusztrált programmal járja az országot egy nemzetközi missziós szervezet magyar képviseletének busza – írta legújabb számában a Magyar Narancs.

A Bus4Life deklarált célja a magyar diákok elérése, hogy világossá tegyék, mit vállal az, aki a terhességmegszakítás mellett dönt, ám a hetilap által megkérdezett pszichológus szerint a program aggályos. "Tavaly ő maga is hozzájárult, hogy a Bus4Life programja egy iskolába is eljusson, ezen a cikkben névtelenséget kérő szakember maga is részt vett hallgatóként. "Az előadók nem árulták el szakmai végzettségüket, csak arról beszéltek bemutatkozásként, hogy egyikük sem esett át abortuszon és vannak gyermekeik, akiket vallásos nevelésben részesítenek." A pszichológus szerin a program jól indult, hiteles videót mutatott be a fiataloknak, ám "a baj a folytatással volt. Semmi nem érdekelte (az előadókat) abból hogy a gyerekek mit tudnak vagy gondolnak a szexualitásról, irányított kérdéseket tettek fel egészen addoig, amíg valaki azt a választ nem adta, amit ők sugallnak nekik. Az előadásban keveredtek a tények is a hiedelmek, teljesen irreális dolgokról volt szó, amelyeket ők tényként állítottak be” – nyilatkozta a pszichológus.

Fotó: Bus4life / Facebook

Az oroszoknak túl szapora volt a magyar

Közölték, hogy egy nőnek egész életében két-három orgazmusa van összesen, és mivel az orgazmusnak az a feladata, hogy a teherbe esést segítse, ha ezt nem a megfelelő partnerrel használják fel, akkor a lányok már nem lehetnek terhesek

– hozott egy abszurd példát a szakember. A felelős szexuális életet jelentő fogamzásgátlásról nem is volt szó az előadáson, csak szüzességi fogadalomról és az abortusz okozta traumákról.

Idén márciusban az Ajkai Szó is bemutatta a busz programját. Ezen elhangzott, hogy 1956 óta hétmillió abortuszt hajtottak végre Magyarországon, hogy a népességfogyással összevethető az abortuszok száma – itt nem tértek ki arra, mi okból hajtották végre az abortuszt, ahogyan arra sem, hogy ez nem azt jelenti, hogy évente ennyivel több gyerek születne, ha nem létezne abortusz.

Szovjet nyomásra vezették be az abortuszt, mert a magyar nép nem szláv és nagyon gyorsan szaporodik"

– adta meg a Ratkó-korszak abortusztiltó rendelkezés végének sajátos magyarázatét a busz egyik előadója az Ajkai Szó felvétele szerint. (Ez a rész a 13. percnél hallható.)

Felelősség helyett szorongás

A lap a buszból kijövet síró osztályról számolt be, ami mutatja, hogy mennyire óvatosan kell bánni az ismeretterjesztéssel, még ha a rajzokkal ábrázolják is az abortusz folyamatát. A 11-16 éves korban alakul ki a kognitív képesség, amellyel ellentétes információkat a gyerek képes feldolgozni. Varga Zsuzsa tanácsadó szakpszichológus szerint ezek a képességek ekkor nagyon eltérők, így van, akinél ez a sokkoló program "befolyásolhatja a szexualitáshoz és a terhességhez való viszonyt, mert az nem reális tudáson, hanem szorongáson alapul".

Más szakemberek szerint is aggasztó, ha a tájékoztatás a félelemkeltésre épül. Ehelyett arról kellene beszélni a kamaszokkal, hogy mi vezethet az abortuszhoz és azt hogyan lehetne felelősen elkerülni. A szervezet szerint előzetesen a tanárok is láthatták a programot – volt is oktató, aki inkább elállt attól, hogy azt a diákoknak bemutassák – de a tavalyi gyakorlatot ismerők szerint előzetesen nem lehetett tudni, hogy milyen tartalmú is az egyébként értékelendő célt hirdető program, amelyet az Onézimusz Alapítvány felügyel.

Az alapítvány az amerikai gyökerű Operation Mobilisation szervezet magyarországi képviselete. Az az előadás tartalmát is az amerikai, az abortuszprogramot és az evangéliumi toborzás határait elmosó szervezet anyagai határozzák meg, de abban több más, hazai bejegyzésű egyesület –kilátás az Életért Egyesület, Magyarok Európában Egyesület, Magyar Evangéliumi Szövetség – rész vesz, amelyek állami forrásokból is részesültek.