Ez a lagymatag nap nem dönti meg Debrecent

Az átlagosnál melegebb lesz pénteken, de a 10-17 fokos csúcs mellé ködös idő társul. Kevés napsütés valószínű, az is főként a Dunántúl keleti részén, és annak tágabb környezetében – írta a Met.hu.

A köd és rétegfelhőzet Nyugat-Dunántúlon és az északi megyékben akár tartósan is megmaradhat, a Tiszántúlon is felhős idő várható, és ott több helyen az eső is eleredhet. A keleti, délkeleti szél megélénkül, a Kisalföldön helyenként meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 17 fok között valószínű. Késő estére 6 és 12 fok közé hűl le a levegő.

De mi köze ennek Debrecenhez?

November 8. bizony a magyarországi meteorológiai krónikákban mindenképp a kálvinista róma napja. Mindeddig ugyanis itt mérték a leghidegebben ezen a napon, épp 111 éve, amikor be kellett érni -13,6 fokkal. Ez önmagában még kevés lenne, csakhogy itt regisztrálták a legmelegebb november 8-át is! 1997-ben a debrecenieket 25,5 fok kényeztette.