Miért a saját milliós fizetéseikkel indítanak az új polgármesterek?

Pikó Andrásnak 997 200 forintos fizetést, plusz százötvenezer forint költségtérítést szavaztak meg a józsefvárosi önkormányzat csütörtöki ülésén. Három alpolgármesterének 797,8 ezer forintos illetményt (a polgármesteri illetmény nyolcvan százalékát) és százhúszezer forint költségtérítést állapítottak meg, írtuk. Nem csak a VIII. kerületben, más kerületekben is ezzel kezdték a munkát.

Több cikk is megjelent a napokban arról, főként kormányhű lapokban, hogy azok a kerületek, ahol az önkormányzati választásokon az ellenzék vette át az irányítást, az újonnan megválasztott polgármesterek és alpolgármesterek első lépésként a fizetéseik emelésével vannak elfoglalva. "Máris milliós fizetéseket osztanak maguknak a balliberálisok", írták, hozzátéve, hogy például Újbudán az alpolgármesterek száma az előző ciklushoz képest megduplázódott, fizetésüket a törvényi maximumban határozták meg, "így ez jelentős plusz kiadást jelent az önkormányzatnak".

A helyzet a sima pénzéhségnél kicsivel árnyaltabb, nincs ugyanis nagy mozgástere a testületnek a béreket illetően de tény, hogy sok helyütt több pénz áramlik ki a felsővezetők bérére, pusztán a több alpolgármesteri poszt miatt.

Miért beszélnek rögtön a pénzről?

Az önkormányzati alakuló üléseknek napirendi pontjai vannak. Ahhoz, hogy a testület megalakuljon, ezeken végig kell menni. És ennek

sarkalatos pontja a polgármesteri illetmények megállapítása. Enélkül nincs alakuló ülés.

Ajánlott, de nem kötelező pontja

az alpolgármesterek választása,

és az alpolgármesterek illetményének, tiszteletdíjának megállapítása.

És mivel a polgármester és alpolgármesterek illetménye közérdekű adat, azokat nyilvános ülésen kell tárgyalni.

Így aztán az új polgármesterek nem tudnak mást tenni az első ülésen, mint szavaztatni a saját fizetéseikről.

Ami polgármesterenként és alpolgármesterenként változhat, az a fizetéseik nagysága.

Mennyi az annyi?

Az illetményeket egy bizonyos alapszámítás mentén számolják ki. A polgármesterek díjazásáról törvény rendelkezik. A megyei jogú városok polgármesterei és a fővárosi kerületi polgármesterek ugyanannyit kapnak, mint az államtitkárok.

Ennek kiszámítása nem egyszerű: a törvény a köztisztviselői illetményalapot (ami évek óta változatlanul 38 650 forint) veszi alapul, ezt szorozzák be tizenkettővel.

Itt jön a matematika része:

38 650 x 12, az 463 800 forint.

Ehhez jön az illetménykiegészítés, ami az illetményalap 50 százaléka, az 231 900 forint.

Még ehhez jön a vezetői illetménypótlék, ami az illetményalap 65 százaléka, azaz 301 470 forint.

Mindezt összeadva kijön 997 170 forint.

A polgármesteri tisztséget betöltők, így a főpolgármester, a polgármesterek és az alpolgármester is minden hónapban költségtérítésre is jogosultak, ami a törvények alapján az illetményük 15 százaléka. Ha kiszámoljuk, 997 170 forintnak a tizenöt százaléka 149 575 forint, kerekítve tehát 150 ezer forint.

Pont annyi, amennyit Pikó Andrásnak is megszavaztak az alakuló ülésen. Ahogy ezt a polgármesteri fizetést szavazták meg az első kerületi polgármesternek, V. Naszályi Mártának is.

Az alpolgármesterek fizetésének kiszámításáról is törvény rendelkezik. Itt kicsit nagyobb a mozgástér, ők ugyanis a polgármester fizetésének 70-90 százalékát kaphatják meg. Az alakuló ülésen tehát azt is eldöntik, hogy ezen a százalékos skálán hova lövik be az alpolgármesterek illetményét.

Például V. Naszályi Márta az Indexnek azt mondta, neki két alpolgármestere lesz, akiknek ezen a skálán a középutat, 80 százalékot választották. Ez pedig 797 736 forint. Az előző ciklushoz ezt nehéz hasonlítani, mert korábban csak egy, társadalmi megbízású alpolgármestere volt a kerületnek, Varga Antal, aki a társadalmi megbízású polgármesteri bér 90 százalékát kapta, ami jóval kevesebb, mint a főállású alpolgármesterek bére. (A 2014-es jegyzőkönyv erről itt.)

Pikó Andráséknál a három józsefvárosi alpolgármestert illetően szintén a 80 százalékos arányról döntöttek, az alpolgármesterek ekkora illetményt, 797 736 forintot kapnak majd. Az alpolgármesterek költségtérítésként szintén fizetésük 15 százalékát kapják, ebben az esetben 119 660 forintot.

Pikóék hozzátették, Sára Botond alatt az alpolgármesterek a polgármesteri fizetés 90 százalékát kapták, így tehát ők ezt csökkentették az előző ciklushoz képest.

A nyelvvizsga plusz pénzt hoz

Ennél kicsit több pénzt kapnak az alpolgármesterek Újbudán és a hetedik kerületben. László Imre polgármestert nem sikerült elérnünk, de az Origo szerint alpolgármesterei a törvényileg meghatározott skála tetején vannak, tehát a polgármester fizetésének 90 százalékát kapják. Így például a momentumos Orosz Annának 979 100 forintos illetmény jár, a DK-s Bakai-Nagy Zitának, a párbeszédes Barabás Richárdnak, a szocialista Hintsch Györgynek pedig 928 100 forint, írta a lap. Feltételezhetően Orosz Anna fizetését megdobja egy lehetséges nyelvvizsga, a másik három pedig az alapilletményt kapja.

Megnéztük, a 2014-es alakuló ülés jegyzőkönyve szerint Újbudán eddig is 90 százalékos volt ez az arány.

Ha visszaszámoljuk, akkor ebből kikövetkeztethető, hogy maga a polgármester, László Imre 1 031 200 körüli fizetést kap.

A második kerületi polgármester, Őrsi Gergely az Indexnek azt mondta, nyelvvizsgája miatt ő is az utóbbit kapja. Ők az alpolgármestereket a jövő héten választják meg, így a fizetésükről nem tudott egyelőre nyilatkozni. A hetedik kerületi polgármester, Niedermüller Péter is kap pótlékot a nyelvvizsgája után.

Hogy jön ki a 1 031 200 forintos fizetés? Adott az alap polgármesteri illetmény, a 997 170 forint. Ha a polgármesternek vagy alpolgármesternek nyelvvizsgája is van, az plusz körülbelüli 33 ezer forintot ér.

Niedermüller az Indexnek azt mondta, a hetedik kerületben neki négy alpolgármestere lesz, ők pedig a polgármesteri fizetés 85 százalékát kapják majd havonta, tehát fejenként 847 600 forintot. Visszakerestük a 2014-es alakuló ülés jegyzőkönyvét, és abból kiderül, hogy az előző ciklusban is 85 százalékos volt ez az arány, azaz nincs változás. Azt, hogy miért van négy alpolgármestere, Niedermüller azzal magyarázta, hogy most egy ötpárti koalíció vezeti a kerületet, eddig pedig egyetlen párt irányított mindent.

A polgármesteri fizetésben tehát zéró mozgásterük van a kerületeknek, amit esetleg a fejükre lehet olvasni, az az alpolgármesterek bére, illetve száma. Előbbiben a szóban forgó önkormányzatok ugyanúgy, vagy még szerényebben döntöttek, mint elődeik. Utóbbiban, a létszámokban, viszont több helyen is volt emelés, amit a koalíciós osztozkodással magyaráztak.

(Borítókép: Kispesti Önkormányzat csütörtöki alakuló ülésén havi 1 023 000 forintos havi illetményt plusz 153 500 ezer forintos költségtérítést állapítottak meg Gajda Péter polgármesternek. Megszavazták a három alpolgármestert is, Vinczek György, Kertész Csaba és Varga Attila lettek, akik havi 800 500 forintért és 120 100 forintos költségtérítésért látják majd el feladatukat. Fotó: Rostás Bianka / Index)