Pikó András: Bementem a polgármesteri hivatalba, és az egyik portás meghajolt előttem

A szakszervezeti tulajdonban lévő Benczúr Hotel földszinti termében ült egymás mellett öt, október közepén megválasztott ellenzéki budapesti polgármester. V. Naszályi Márta az I. kerületből, Soproni Tamás a VI. kerületből, Pikó András a VIII. kerületből, László Imre a XI. kerületből és a II. kerületi Őrsi Gergely. Mögöttük két molinó, az egyiken a német szociáldemokrata pártalapítvány, a Friedrich Ebert Stiftung logója, a másikon az Új Egyenlőség nevű, szintén baloldali elkötelezettségű társadalomtudományos magaziné.

Ebből már a mikrofonok bekapcsolása előtt nyilvánvaló volt, hogy itt nagyjából az a cél, hogy az ellenzéki összefogás új polgármestereit arról faggassák, hogy mennyire, és hogyan lesznek baloldaliak, mit kezdenek a kerületeikben élő szegényekkel, a kilakoltatásokkal, a középosztálybelieket is sújtó lakhatási válsággal, vagy hogyan próbálják majd önkormányzati eszközökkel segíteni a kisebb vállalkozásokat.

A beszélgetést vezető Pogátsa Zoltán, az Új Egyenlőség főszerkesztője sem csinált titkot abból, hogy most itt egy baloldali felkérdezés folyik. Amikor a momentumos Soproni Tamás már hosszabb ideje beszélt, és ezért szabadkozni kezdett, Pogátsa csak annyit mondott neki, hogy

Semmi baj, ameddig jókat mondasz, szociális ügyeket mondasz, addig hagylak beszélni.

Soproni Tamás egyébként épp azt mondta, az ország többi részéhez hasonlóan a VI. kerületben is nagyon hiányzik a szociális szemlélet a döntések meghozatalában, pedig szükség lenne rá. Azt mondta, Terzévárosban mindenki látja az Andrássy út pompáját, meg az Operát, de ha az Andrássyról begyalogol valaki húsz percet, egészen más lesz a városkép. "A Louis Vuitton meg a Gucci a miénk, de a bérházak világa is ott van, ahol sok száz lakó a függőfolyosók végén lévő vizesblokkba kénytelen járni" – mondta a politikus. Szerinte igenis értékválasztás, hogy adnak-e a polgármesternek még 300 ezer forint juttatást, vagy azt a pénzt a rászorulókra fordítják, ezért nagyon fontos, hogy az új polgármesterek ne kezdjenek el közpénzből olyan luxuséletmódot folytatni, mint ahogy azt a fideszesek tették.

"Én 5 percre lakom a hivataltól, gyalog járok be. Mindig, amikor a Hunyadi tér mellett elsétálok, látom, hogy néz egy férfi, aki a szabadtéri konditermet szokta használni. Mondta nekem, hogy figyeli, hogy tényleg minden nap elmegyek-e ott, mert onnan fogja tudni, hogy én is elkezdtem-e Lexus-szal járni."

Soproni arról is beszélt, hogy a szociális bérlakások többsége felújításra szorul, de épp azok élnek ilyenekben, akiknek nincs 2-3 millió forintja, hogy önerőből ezt megoldja, ezért erre muszáj önkormányzati forrásokat biztosítani. A momentumos polgármester azt is említette, hogy a hivatalos nyelvet ki kell vezetni, és közérthetőbbé kell alakítani az önkormányzati dokumentumokat, mert jelenleg sok iratot még ő sem ért, ha a jegyzője nem magyarázza el neki. "És ennek van szociális vonatkozása, elképesztően igazságtalan azokkal szemben, akik nem jártak egyetemre" – mondta Soproni, aki szerint ezt a problémát a következő egy éven belül meg lehet oldani.

Mélyszegény testvérvárosok

A II. kerületi Őrsi Gergely szerint is van lehetőség arra, hogy a kormány intézkedéseinek a negatív hatásait önkormányzatok kezelni tudják szociális területeken. Annak ellenére, hogy a II. kerület gazdagnak számít, szegényebbek ott is élnek, akiken lehet segíteni, illetve szerinte az alulfizetett állami alkalmazottak, például a bölcsődei dolgozók, óvodapedagógusok, ápolóknak a kerületben biztosítani kell lakhatást. Őrsi azt mondta “borzasztóan szomorú” attól, hogy ezek a dolgozók kénytelenek másfél órát utazni, mert a fizetésükből csak más, olcsóbb kerületekben tudják megoldani a lakhatásukat. Arról is beszélt, hogy még az idén szeretnének mélyszegény vidéki magyar településekkel testvérvárosi kapcsolatot létesíteni, hogy a II. kerületi gyerekek megismerjék a náluk szerencsétlenebb helyzetbe születőket, és hogy a II. kerület önkormányzat biztosítson mobilitási lehetőséget a mélyszegény családok gyerekeinek, akár azzal is, hogy segíti a Budapestre költözésüket.

V. Naszályi Márta szerint azzal lehet a legtöbbet segíteni, ha nem kizárólag a támogatásokra fókuszálnak az önkormányzatok, hanem olyan szabályozási környezetet teremtenek, ami érthető, átlátható, kiszámítható. Az I. kerület, ahol hatalomra jutott, mélyen érintett volt a korrupcióban, sok üzlethelyiséget és önkormányzati bérlakást piaci ár alatt adtak ki, hogy ezzel a politikai klientúrát építsék, ő ezt megszünteti, hogy mindenki számára vonzó legyen vállalkozni a kerületben, munkahelyek jöjjenek létre, a helyi embereket segítse a gazdaság.

A moderátor megkérdezte tőle, hogy kiteszi-e Bayer Zsoltot a Várban kapott bérlakásából,

amire elmondta, nem híve a visszamenőleges törvénykezésnek, mert a jogállamiságban hisz. V. Naszályi szerint 17 ezer lakás van a kerületben, ezek 10 százaléka üresen áll, a szabályozási környezet átalakításával ezek bevonhatóak lennének a bérlői piacra.

Fotó: Balogh Zoltán / MTI V. Naszályi Márta tiltakozik Orbán Viktor Várba költözése ellen.

Az XI. kerületi László Imre azt mondta, nem kell nagy erőfeszítéseket tenni azért, hogy jó önkormányzati programot alakítsanak ki, elég, ha az ember megnézi, mit csinál Tóth József, MSZP-s polgármester a 13. kerületben. László egy az egyben átvenné Tóth József egészségügyi programját, a rendelőintézeteknek az önkormányzat pénzéből vásárolna orvosi eszközöket, CT-t és MR-t. "23 kerületből 19 esetében a rendelőintézetek az önkormányzat felügyeletével, támogatásával működnek" – mondta. Szerinte ezzel jelentősen lehetne javítani az egészségügyi ellátások színvonalát.

László szerint az a lényeg, hogy az emberek igényeit állítsák a döntések középpontjába. Ehhez kapcsolódott Pikó András, józsefvárosi polgármester is, aki szerint

azt már megszokták az emberek, hogy kilopják a szemüket, de azt nem szerették meg, hogy leszarják a fejüket.

“A hatalmat arrogánsnak és kizsákmányolónak érezték. Én meg odamentem, bekopogtam, hogy polgármesterjelölt vagyok, és szeretnék bemutatkozni, és erre behívtak, meg egyből leültettek vacsorázni” – mondta Pikó, aki arról is beszélt, hogy kifejezetten kellemetlenül érinti, ha előkelőségként kezelik a polgármestersége miatt. Elmesélte, hogy amikor a választási győzelem után bement a hivatalba,

az egyik portás meghajolt előtte.

De erről szerinte nem a portás tehet, hanem a Fidesz, ami egy ilyen feudális rendszert alakított ki az emberekkel, és kell idő míg az emberek hozzá szoknak, hogy más világ van. "A józsefvárosi kerületi újság innentől nem észak-koreai szintű propagandát tol, hanem még a helyi ellenzék vezetőjét is megszólaltatják majd. Mostantól rajta lesz a légyszar az uralkodói képen, és nem fogjuk törölgetni" – mondta Pikó.

Szociális területen ő átlátható lakáspályázati rendszerrel készül, ami korábban nem volt Józsefvárosban, hiába van itt a legtöbb szociális bérlakás, leginkább politikai alapon dőlt el, hogy kik jutottak lakáshoz, és kik nem. Pikó azt ígéri, hogy felújítják a kerületi bérlakás-állományt. “Sok lakást az előző városvezetés hagyott elrohadni, és befalazták őket. Ezeket eszi a fekete penész, amitől nagyon felmegy bennem a pumpa” – tette hozzá a polgármester, aki emellett még a hátralékkezelési rendszert is igazságosság tenné, mert jelenleg úgy működik, hogy aki nem képes kifizetni három hónap alatt egy összegben a bérleti díjból felhalmozott tartozásait, annak a határidő után megduplázzák a tartozását büntetésből, ami szinte minden esetben kilakoltatáshoz vezet.

Megígérte, hogy a VIII. kerületi önkormányzat belép majd az albérletpiacra, és ki fognak bérelni üresen álló magánlakásokat, hogy azokkal fejlesszék a szociális lakásrendszert.

Bár azzal kapcsolatban óvatosan fogalmazott, hogy milyen anyagi lehetőségek állnak rendelkezésre ehhez, egyelőre nem látja át, pontosan mennyi pénzből gazdálkodik a kerület, még zajlik ennek a felmérése. Örül, hogy egy hét keresgélés után megtalálta a hivatalban a férfivécét, mondta.

Pártpolitikának nincs helye az önkormányzatokban

A jóléti intézkedéseken túl abban is nagy egyetértés volt az új polgármesterek között, hogy nem szabad teret adni a különböző ellenzéki pártpolitikai harcoknak az önkormányzatokban. "Aki pártháznak tekinti az ülést, az ellen keményen fel fogok lépni" – mondta László Imre, és a többi politikus is egyet értett azzal, hogy a polgármesterek nem válhatnak egyik országos politikai párt kinyújtott csápjává sem, helyi ügyeket kell megoldani, a helyieket kell képviseli, attól függetlenül, hogy ki melyik párt támogatója.

Soproni Tamás szerint az ellenzéki összefogás miatt igazából könnyebb is a különböző pártérdekeket lepattintani, ugyanis egyik párt sem érdekelt abban, hogy egy másik több pozíciót, erőforrást kapjon, ezért mindenki azt akarja, hogy béke és egyenlő helyzet legyen az önkormányzati testületekben. Ha meg valamelyik politikus mégis rendetlenkedne, akkor van lehetőség arra, hogy a hivatalból “leküldjék az alagsorba egy internet nélküli szobába”, de nem hiszi, hogy erre szükség lesz. Abban bízik, hogy mindenki, aki október után mandátumhoz jutott, tudja, hogy háttérbe kell szorítani a pártérdekeket.

Hogy ez hogy fog sikerülni, arról kevés szó esett, pedig egy pártok közötti vitás ügy most is előkerült. László Imre XI. kerületi DK-s polgármester már most vitába került a Momentummal a DK-hoz tartozó, közokirat-hamisításért elítélt, és egy csalássorozat miatt jelenleg is eljárás alatt álló Czeglédy Csaba alkalmazása miatt. László szerint itt arról van szó, hogy a Fidesz ma igyekszik megfélemlíteni az ellenzéki szereplőket, ha számára hátrányos ügy folyik, és Czeglédy ügyvédi irodája pont az előző fideszes városvezetés gyanús szerződéseinek átvilágítását fogja elvégezni. László leszögezte, hogy ő "megbízik Czeglédyben", majd amikor a beszélgetésen második alkalommal merült fel az elítélt ügyvéd neve, akkor már azt mondta, "ő nem akar Czeglédy személyével foglalkozni".

Pogátsa Zoltán, moderátor a beszélgetés végén azt mondta, 1-2 év múlva újra leülnek a polgármesterekkel, és megnézik, hogy bánnak a hatalmukkal, és mi lett az ígéreteikből: