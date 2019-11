Első helyezést ért el Kaszás Norbert fényképész a Nature Photographer of the Year 2019 pályázaton, ahol a legjobb természetfotók versenyeztek egymással. Az általános első helyet is egy magyar fotós, Daróczi Csaba Ugrás című képével.

Fotó: Kaszás Norbert Photography / Facebook

Kaszás az Egyéb állatok kategóriában egy szitakötőről készült képpel lett első, ami gyakorlatilag minden, ami nem emlős. A pályázatra 73 országból több mint 13 ezer képpel neveztek, és ezek közül csak 50-et állítottak ki.