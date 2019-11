Csontsovány kutyákat mentettek meg egy pécsi horrortanyáról

Éhező, csontsoványra fogyott kutyákat mentettek meg Pécs közelében – írja a Blikk.hu.

A helyszínen elhullott állatokat, és rengeteg romlott húst is találtak. A lap beszámolója szerint az

állategészségügyi hatóság korábban többször is járt a telepen, de a bírságoláson túl nem történt semmi.

Ezúttal a Német Juhászkutya Fajtamentés Alapítvány elnökét, Kovács Violettát értesítették.

A helyszínen orrfacsaró bűz fogadott minket, a Nébih épp előttünk szállította el a nyolc kutyust a sintértelepre. Az egyik kennelben tornyokban állt a romlott hús, mellette pedig elporladt kutyatetemet találtunk. Sírva fakadtam tehetetlenségemben, hiszen volt ott ennivaló, a gazdájuk mégsem etette rendesen a kutyákat. Egy lerobbant, súlyos beteg, 16 kilós szívférges kutyát elhoztunk magunkkal, már gazdit is találtunk neki. Előbb mi kezdjük el a gyógyítását, amit majd az új gazdája folytat tovább

– mondta Kovács Violetta a Blikknek.

A Blikk megtalálta a kutyák gazdáját is, akiről azt írták, hogy ő maga is tenyésztő, ráadásul évekig még küllembíró is volt versenyeken.

A tenyésztő elismerte, hogy a kutyák soványok voltak, de szerinte rendesen kaptak enni, nem érti, hogy mitől fogytak le.

Azt mondta, hogy nem tartja magát állatkínzónak, az elpusztult kutyák már idősek voltak, szerinte emiatt haltak meg.

Nem vagyok állatkínzó, mégis sokan támadnak az interneten. Nem titok, rettegek az állatvédők bosszújától. Csak egy dolog biztos: soha többé nem lesz kutyám

– nyilatkozta a neve elhallgatását kérő tenyésztő.

Tegnap Farkas Tamás, a Misina Állatvédő Egyesület elnöke vitt el öt kutyát Gombára, hétvégén pedig további három társuk érkezik az a Német Juhászkutya Fajtamentés Alapítvány állatotthonába. A kutyákat az alapítványnál állatorvos vizsgálta meg, majd vizet és élelmet kaptak. Kovács Violetta azt mondta, az állatok annyira legyengültek, hogy nem tudnak megállni a saját lábukon.