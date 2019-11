A napokban kétszer is ittas buszsofőr okozott balesetet Budapesten

"Az elmúlt napokban két esetben is ittas sofőr vezetett buszt Budapesten. Ez elfogadhatatlan! Beszéltem a BKK vezetőjével, a jövő héten szigorúbb intézkedéseket vezetünk be" - írta Facebook-oldalán Dorosz Dávid, a főváros egyik főpolgármester-helyettese. A politikus nem osztotta meg, hogy melyik balesetekre gondol a napokból, október végén mindenesetre volt egy részeg buszsofőr okozott balesetet, illetve szeptember végén is volt egy durva buszbaleset a fővárosban.