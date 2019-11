Nincs elég hely a Várban, műemléki védettségű épületet bontottak le

Nem férne el a Pénzügyminisztérium a budai Várban, ezért le kellett bontani egy műemléki védettségű levéltári tömböt a szomszédban, hogy ki tudják egészíteni egy új épületrésszel a kiszemelt épületet, írja a hvg.hu.

A kormány terveiben eredetileg az szerepelt, hogy a huszadik századi állapotnak megfelelően állítják helyre a Fellner Sándor-féle épületet, ami egykor szintén a Pénzügyminisztérium székhelye volt.

Igen ám, csak hogy a második világháborúban megsérült az épület, és az átalakítás után egy emelettel alacsonyabb lett. Így viszont nem férne el a PM közel 2 ezer dolgozója, ezért építenének egy új épületrészt az udvaron. A hvg.hu úgy tudja, a Hess András tér felőli emeletes Fortuna-ház mögötti udvar hamarosan teljesen beépül egy nagy, négyzet alapú tömbbel.

A lap felülről készített felvételei alapján jól látszik, hogy már le is bontották a levéltári tömböt, és jelenleg munkagépek dolgoznak az üres területen. Mint kiemelik, ezzel a beavatkozással a kormány maradandó átalakítást végzett műemléki környezetben, amit a szakemberek és művészettörénészek mellett az UNESCO is élesen bírál.

Ahogy azt korábban megírtuk, a szervezet több más budapesti építkezést is támad. Egy júliusban hozott határozat szerint a magyar kormánynak 2020. február 1-jéig beszámolót kell készítenie az UNESCO Világörökség Bizottságának a Liget-projektről, a Duna-parti MOL-toronyról és a Várnegyed átalakításáról. Ha ezt nem teszi meg, vagy nem találja kielégítőnek a szervezet, Budapest felkerül a veszélyeztetett világörökségi helyszínek listájára, és végső esetben akár el is vehetik a fővárosi Duna-part és az Andrássy út világörökségi címét.

Lehet arról gondolkodni, hogy ennek az épületnek milyen funkciót adjunk, erről lehet egy társadalmi vita is, de az nem elfogadható, hogy csak azért legyen itt a PM, mert a történelem egy pillanatában is itt volt

– nyilatkozta a hvg.hu-nak V. Naszályi Márta, a kerület októberben megválasztott polgármestere a PM új épületének átalakítása kapcsán.

V. Naszályi amiatt is aggódik, hogy miként viseli majd el a Vár a plusz 2 ezer ember napi terhelését, hiszen nincs erre felkészülve az infrastruktúra. Bár úgy tudja, az épület alatt mélygarázs is épül, szerinte ez statikailag is aggályos, hiszen a Vár alatt hosszan elnyúló, védett pincerendszer van. Azt szeretné, hogy a kormány vegye figyelembe a kerületiek óhaját, akik nem szeretnék ezt a beruházást.

A Pénzügyminisztérium költözése folyamatosan csúszik, most becslések szerint 2022 lehet a végső időpont. Már több mint 21 milliárd forint ment el a minisztérium költözésére, a budai Várban történő átalakítások összköltsége pedig a tervezett 26 milliárd helyett 47,5 milliárd forintnál tart.