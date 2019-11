Már a negyedik sajtófőnök lépett le Kásler Miklós mellől

Durván nyolc hónapos minisztériumi pályafutás után november elején távozott az Emberi Erőforrások Minisztériumából Császár Attila, a Hír TV és az egykori Echo TV riporter-műsorvezetője, ezzel ő lett a negyedik sajtófőnök, aki lelépett Kásler Miklós miniszter mellől – írja a 24.hu.

A lap úgy tudja, már korábban is felmerült Császár kilépése. Helyét egy másik volt Echo TV-s, Kresz László vette át, aki a csatorna indulása idején volt vezérigazgató a tévénél, de az akkori tulajdonossal, Széles Gáborral kialakult nézeteltérései miatt hamar távozni kényszerült a menedzsmentből. A 24.hu információi szerint a kormányzati tisztviselők körében nem örvend nagy népszerűségnek a sajtóosztály, elsősorban azért, mert Kásler Miklós emberierőforrás-miniszter tárcája nagy tempóban fogyasztja a sajtófőnököket. A fluktuáció mértékét jól mutatja, hogy Kresz László

a miniszter tavalyi hivatalba lépése óta az ötödik ember ezen a poszton.

Kásler mellett a magasabb posztokra szóló kinevezés sem jelent életbiztosítást. A miniszter 2018 nyarán vette át Balog Zoltántól a tárcát, és rögtön teljes sorcserével indított, a cserék pedig a saját emberei körében is lendületesen folytatódtak.

A miniszter tiszti főorvosokból amortizálta le a legtöbbet, de néhány hónap elég volt ahhoz is, hogy a miniszter viszonya az első egészségügyért felelős államtitkárával is megromoljon. Volt egészen más jellegű személycsere is a minisztériumban, amit nem vertek nagydobra, Mészáros Árpád Józsefnek egy büntetőeljárás miatt kellett távoznia a helyettes államtitkári posztról 2019 februárjában.